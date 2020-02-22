Конте: «Проблема „Интера“ в несыгранности после прихода новых игроков»

Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Сампдории» в рамках 25-го тура Серии А.

Несмотря на то, что «Сампдория» проиграла свой последний матч с разгромом, матч в воскресенье будет трудным. У них очень опытный тренер Клаудио Раньери. Сильная и здоровая команда. В их команде есть качественные и опытные игроки, такие как Квальярелла, которые из года в год удивляют своими выступлениями. Мы должны заполучить три очка, это точно.

Сейчас наша главная проблема - это отсутствие баланса и сыгранности в связи с приходом новых игроков, но это вопрос времени.