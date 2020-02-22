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Конте: «Проблема „Интера“ в несыгранности после прихода новых игроков»

сегодня, 19:09
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Сампдории» в рамках 25-го тура Серии А.

Несмотря на то, что «Сампдория» проиграла свой последний матч с разгромом, матч в воскресенье будет трудным. У них очень опытный тренер Клаудио Раньери. Сильная и здоровая команда. В их команде есть качественные и опытные игроки, такие как Квальярелла, которые из года в год удивляют своими выступлениями. Мы должны заполучить три очка, это точно.

Сейчас наша главная проблема - это отсутствие баланса и сыгранности в связи с приходом новых игроков, но это вопрос времени.

Также мыслями о предстоящей игре поделился наставник «Сампдории» Клаудио Раньери

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