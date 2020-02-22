Малком: «Игра против „Локомотива“ - важнейшая для нас в сезоне»

Полузащитник «Зенита» Малком поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в РПЛ .

Чувствую себя хорошо. Это мои первые 90 минут, я рад, что отыграл матч полностью. Хотелось закончить сборы победой, но ничего — теперь все мысли только о предстоящей игре с «Локомотивом» и достижении поставленных целей. Сейчас важно сконцентрироваться на «Локомотиве», чтобы провести хороший матч. Игра против «Локо» — важнейшая для нас в сезоне.