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Малком: «Игра против „Локомотива“ - важнейшая для нас в сезоне»

сегодня, 19:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив29.02.2020 в 19:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Малком поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в РПЛ.

Чувствую себя хорошо. Это мои первые 90 минут, я рад, что отыграл матч полностью. Хотелось закончить сборы победой, но ничего — теперь все мысли только о предстоящей игре с «Локомотивом» и достижении поставленных целей. Сейчас важно сконцентрироваться на «Локомотиве», чтобы провести хороший матч. Игра против «Локо» — важнейшая для нас в сезоне.

Напомним, что недавно Малком отметился забитым голом в товарищеском матче против «Кайрата».

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leopit
leopit
сегодня в 19:39
Зенит-чемпион!
112910415
112910415
сегодня в 19:39
" Лео, благослови ! Я, возможно, выйду против Локомотива ! "
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 19:36
Победы Зениту!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:35
Победа и титул в кармане.
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