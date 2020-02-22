Лэмпард: «Ло Чельсо должен был получить красную карточку за фол на Сесаре»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал эпизод с фолом полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо на защитнике «синих» Сесаре Аспиликуэте в матче 27-го тура АПЛ.
На 52-й минуте матча Ло Чельсо наступил Аспиликуэте на голеностоп, но главный арбитр встречи Майкл Оливер после просмотра видеоповтора решил не удалять игрока.
Второй подряд матч возникают такие проблемы с VAR, он недостаточно хорош. Сегодня было ясно, что должна была быть показана красная карточка. Не люблю призывать к удалениям, но в подобном стыке мог случиться перелом ноги.
Не говорю о судьях на поле. VAR должен прояснять такие моменты, но не справляется с этим.