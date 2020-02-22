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Лэмпард: «Ло Чельсо должен был получить красную карточку за фол на Сесаре»

сегодня, 18:44
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал эпизод с фолом полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо на защитнике «синих» Сесаре Аспиликуэте в матче 27-го тура АПЛ.

На 52-й минуте матча Ло Чельсо наступил Аспиликуэте на голеностоп, но главный арбитр встречи Майкл Оливер после просмотра видеоповтора решил не удалять игрока.

Второй подряд матч возникают такие проблемы с VAR,  он недостаточно хорош. Сегодня было ясно, что должна была быть показана красная карточка. Не люблю призывать к удалениям, но в подобном стыке мог случиться перелом ноги.

Не говорю о судьях на поле. VAR должен прояснять такие моменты, но не справляется с этим.

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 18:57
ВАР только мешает.
Aniva
Aniva
сегодня в 18:45
Арбитру виднее.
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