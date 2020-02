Нападающий «Ювентуса» отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Италии против СПАЛа. Для него это 11-й мяч в 11 играх подряд, что является повторением рекорда Серии А.

Cristiano Ronaldo has now scored in 11 straight matches -- equaling the Serie A record 👏 pic.twitter.com/1RevMRhCr6

