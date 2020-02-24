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«Реал» и «Ман Сити» рассудят итальянские судьи, «Лион» и «Юве» – испанские

сегодня, 16:41

УЕФА объявил имена судей, назначенных на матчи «Реал» - «Манчестер Сити» и «Лион» - «Ювентус» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

На игру в Мадриде назначена итальянская бригада судей. Главный арбитр – Даниэле Орсато, его помощники – Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, видеоассистент – Массимилиано Иррати, его помощник – Чиро Карбоне, четвертый судья – Даниэле Довери.

В Лионе команды рассудят испанские арбитры. Главный арбитр – Хесус Хиль Мансано, его помощники – Диего Барберо и Анхель Невадо, видеоассистент – Хуан Мартинес Мунуэра, его помощник – Рикардо де Бургос, четвертый судья – Гильермо Куадра Фернандес.

Матчи пройдут в среду, 26 февраля.

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TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 18:29
Реал вынесет эту лжекоманду вперёд ногами.Удачи Юве,поекр от Рона,дубль Дибалы и по голу от Рэмзи и Де Лигта.
h8you
h8you
сегодня в 17:23
cтепа-степа
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:03
Юве опять угодных судей пригласили?
drug01
drug01
сегодня в 16:59
Игра будет сложная...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:57
Удачи Реалу и Юве!
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 16:50
Пожелаем чтобы Хиль Мансано не позарился на виллу в Тоскане или счёт на кругленькую сумму в итальянском банке и отсудит честно и не предвзято. Если он так сделает, то в 1/4-й потом уже ни у кого подобных соблазнов не будет, ибо туда пройдёт Лион.
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