«Реал» и «Ман Сити» рассудят итальянские судьи, «Лион» и «Юве» – испанские

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сегодня, 16:41

УЕФА объявил имена судей, назначенных на матчи «Реал» - «Манчестер Сити» и «Лион» - «Ювентус» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

На игру в Мадриде назначена итальянская бригада судей. Главный арбитр – Даниэле Орсато, его помощники – Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, видеоассистент – Массимилиано Иррати, его помощник – Чиро Карбоне, четвертый судья – Даниэле Довери.

В Лионе команды рассудят испанские арбитры. Главный арбитр – Хесус Хиль Мансано, его помощники – Диего Барберо и Анхель Невадо, видеоассистент – Хуан Мартинес Мунуэра, его помощник – Рикардо де Бургос, четвертый судья – Гильермо Куадра Фернандес.

Матчи пройдут в среду, 26 февраля.