ГлавнаяНовости

Мальдини: «Если это пенальти, то я уже не понимаю, что происходит»

сегодня, 03:44
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Директор «Милана» Паоло Мальдини после ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в 25-м туре Серии А усомнился в справедливости назначенного в ворота «россонери» пенальти.

Немного раздражает и сбивает с толку, что VAR не заострил внимание на эпизоде с пенальти. Два года назад я был более уверен в том, что является пенальти, а что нет. Если это 11-метровый, тогда я уже действительно не понимаю, что сейчас происходит.

Нам говорили, что касание мяча имеет решающее значение. Рефери должен был потратить 30 секунда, чтобы снова посмотреть на этот эпизод, потому что он был решающим и повлиял на конечный результат. Судья дважды смотрел повтор, чтобы оценить игру рукой у Ибрагимовича и момент с удалением, так почему бы не пойти посмотреть в третий раз на такой важный эпизод встречи? Арбитру невозможно определить степень касания мяча Романьоли в реальном времени. Поэтому у нас есть VAR, и поэтому его следует использовать.

Этот протокол нужно упростить либо дать более чёткое объяснение, потому что использование VAR слишком противоречиво.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рамос: «Меня раздражает этот рефери»
Сегодня, 03:19 Комментарии2
Карвахаль: «Даже судейский комитет не знает, когда фиксировать игру рукой»
Сегодня, 01:55 Комментарии3
Андухар Оливер: «Судья верно не дал пенальти в ворота „Леванте“»
Сегодня, 01:40 Комментарии1
Российская бригада арбитров назначена на матч 1/16 финала ЛЕ
18 февраля Комментарии7
Кашшаи: «Все российские арбитры ответственно относятся к своему делу»
16 февраля Комментарии9
Кашшаи: «У нас есть хорошие арбитры, и мы будем заниматься их развитием»
13 февраля Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:20
Та ну. Пенальтти был
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100