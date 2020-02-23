Мальдини: «Если это пенальти, то я уже не понимаю, что происходит»

Директор «Милана» после ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в 25-м туре Серии А усомнился в справедливости назначенного в ворота «россонери» пенальти.

Немного раздражает и сбивает с толку, что VAR не заострил внимание на эпизоде с пенальти. Два года назад я был более уверен в том, что является пенальти, а что нет. Если это 11-метровый, тогда я уже действительно не понимаю, что сейчас происходит.

Нам говорили, что касание мяча имеет решающее значение. Рефери должен был потратить 30 секунда, чтобы снова посмотреть на этот эпизод, потому что он был решающим и повлиял на конечный результат. Судья дважды смотрел повтор, чтобы оценить игру рукой у Ибрагимовича и момент с удалением, так почему бы не пойти посмотреть в третий раз на такой важный эпизод встречи? Арбитру невозможно определить степень касания мяча Романьоли в реальном времени. Поэтому у нас есть VAR , и поэтому его следует использовать.