Мужские истерики и девушки в футболе

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сегодня, 13:25

Старички разбушевались на Кубке Легенд, а в итоге все свели к обсуждению девушки-судьи. «Соккер.ру» недоумевает.

В финале Кубка Легенд девушка-рефери показала две красные карточки после оскорблений в свой адрес, представители гостей – сборной звезд, ушли с поля после второго удаления, обиделись.

Затем вернулись, но бросили играть, не дождавшись свистка арбитра, и начали праздновать победу. А команда России забила сопернику, хотя видели, что тот не сопротивляется. Мальчики слетели с катушек, но после финала популярной стала формулировка «женщине-судье нечего делать в мужском арбитраже».

«Женщинам нельзя судить мужской футбол»

Откуда после дворовой игры дедов взялся глобальный вывод? Какая, к черту, дискредитация всех женщин-рефери? И ведь таких комментариев – сотни.

В лондонском дерби целая бригада Майкла Оливера, что работает в АПЛ десять лет, имея повторы, прозевала фол Ло Чельсо. Если следовать логике критиков Пономаревой, всем мужчинам не место в судействе футбола.

А сколько продажных рефери-мужчин! Остаются трансгендеры? Вот серьезно, откуда глупые заявления, если в одном отдельно взятом матче – обратите внимание, не оцениваем судейство, а констатируем наличие скандала, нашлись критики арбитра?

Как вы знаете по сезону в РПЛ , в судействе кризис. Как знаете по АПЛ и другим турнирам – все мужчины не справляются. И часто у них нет того, что продемонстрировала Александра – рефери не паниковала. Ее просто упросили отменить свои же решения.

Понятно, что мужчины-футболисты часто устраивают истерики, если судит женщина – ожидаемый скепсис. В матче «Ливерпуля» и «Челси» в финале Суперкубка УЕФА тоже видели, как на бригаду Стефани Фраппар давили, но одна из лучших женщин в судействе справилась.

Пономарева не такого класса судья, но ее подставила невоспитанность Бенаюна, Риисе и Матерацци. А еще желание сборной России не проиграть любой ценой. Но странно, что на основании дворового матча – даже если навесить на Алекснадру все грехи мира, игра неважная, сделали вывод обо всех женщинах в судействе.

Сильные арбитры тоже судят спорно, скандально, слабо, потом снова сильно. Какие тут могут быть выводы по игре в коробке? Тем более, если выделять именно две красные карточки Бенаюну и Риисе, то выходим на реально важный для футбола вопрос, который актуален для РПЛ .

«Девушка не стерпела то, что терпят мужики-арбитры»

В РПЛ рефери стабильно получают оскорбления в свой адрес от тренеров и футболистов. Как обычно поступают арбитры-мужчины? Как зависимые трусы, конечно же – ни желтых карточек, ни красных в таких случаях не видим.

Нужно допустить ориентацию арбитра, причем более-менее квалифицированного и смелого, чтобы реально наказал игрока за прямое грубое оскорбление. Хотя правила футбола в этом случае полностью на стороне джентльменов в игре хулиганов:

Игрок, запасной или заменяемый игрок, который совершил любое из следующих нарушений, удаляется с поля:

- ведет себя агрессивно;

- использует оскорбительные, обидные и нецензурные выражения и/или жесты.

Как видите, нет формулировки «может быть удален», закон прямого действия. Оскорбил участника матча, выругавшись – получай красную карточку. Желтую карточку можно выдать, если была словесная провокация без оскорбления.

Так что у рефери финала Кубка Легенд не было вариантов в случае Бенаюна. По эпизоду с Риисе надо знать, что именно сказал, но зачем устраивать пустые дебаты, лучше смотреть на суть. Знаете, что сказал комментатор матча, когда Бенаюн обозвал рефери?

«Что может стерпеть молодой человек - девушка к этому более восприимчива». В смысле стерпеть? Где слово «терпеть» в правилах футбола? В российском футболе принято «понять и прощать». Максимум – постфактум накажут.

Но разве не в этом проблема? Российских рефери-мужчин настолько не уважают, поскольку они не просто ошибаются, а проявляют слабость. Пономарева спокойно удалила и Бенаюна, и Риисе, и это была правильная реакция, если ее обозвали.

Даже по добавленному к матчу времени нет вопросов – свистка не было, сборная звезд сама бросила играть. В других матчах добавленное время было, так что снова вопросы не только к судье. Вопросы к арбитрам РПЛ . Долго будут терпеть, что игроки о них ноги вытирают?

Если бы начали давать красные карточки за оскорбления рефери или других игроков – подняли свой авторитет, а мата стало меньше. Сейчас ругают Пономареву, но вряд ли вспомнят имя судьи, которого обозвал Семак. По правилам Сергею Богдановичу стоило сразу показать красную карточку – теперь тренерам их тоже можно выдавать, а арбитр нарушил закон бездействием.

Трусость полезно искоренить, поскольку отсутствие авторитета – одна из проблем российского судейства. А уважают футболисты и тренеры только жестких рефери, что работают строго по букве закона.

«Девочкам нечего делать в футболе мальчиков»

Хорошо ложится на реакцию на Пономареву еще одна свежая история. Разумеется, взрослых женщин-футболисток не стоит включать в мужские команды, поскольку разница в силе. Огромный Ван Дейк одним столкновением может отправить легендарную Марту в реанимацию, даже случайно.

Левандовски убежит от защитниц – они медленнее. Но если 11-летняя девочка – капитан своей детской смешанной команды и играет лучше, чем парни, то не стоит устраивать цирк, как сделали организаторы первенства России по мини-футболу, запретив ребенку играть.

Какой смысл банить девочку, что забила 21 гол командам мальчиков? Но понадобилось включение журналистов и целое вмешательство главы РФС , чтобы девочка смогла получить разрешение на игру в футбол. Как видите, устаревшие нормы регламента нужно корректировать.

Например, Холанд тренировался как раз в смешанной детской команде. Плохой футболист вырос, играя с девочками? Разделение нужно, когда дети вырастают. А если это мини-футбол для 11-летних, то сама Ассоциация должна была добиваться у РФС разрешения на участие девочки.

А с арбитрами все еще проще. Женщины будут нужны мужскому футболу. Стресоустойчивость у девушек выше, работа рефери им подходит. Понятно, что пока нет массовости – самые пригодные к арбитражу девушки чаще всего даже не пробовали судить футбол. Вот в чем реальная разница – в селекции, а еще – в отсутствии опыта.

У мужчин банально отбор в профессию шире и глубже – рефери отбирают десятилетиями. Но и предвзятость к судьям-девушкам провоцирует выдавать лицензии только самым сильным. Так почему сейчас обзывают рефери Кубка Легенд Александру Пономареву, если скандал создали скорее общими усилиями?

Потому что знает правила, которое в России мужчины-арбитры игнорируют. И вы привыкли, что судья – терпит. За последние десять лет доводилось десятки раз видеть страх в глазах российских арбитров. Боятся «Ахмата», боятся ЦСКА , боятся «Локомотива», боятся «Зенита». К сожалению, боязливые.

Не попытка оскорбить, а констатация фактов. Такое положение дел, рефери – люди подневольные. Но подневольные все, и мужчины, и женщины. Пономареву ведь тоже заставили менять решения. Но истерику устроила не Александра, а команды. Воронин, Матерации, Риисе и Бенаюн вели себя недостойно.

Представители сборной России тоже не приняли поражение с честью, хотя какая, к черту, разница? Это был дворовой футбол. Зато тему подняли важную. Мужчины наделали выводов, что после решений Пономаревой нельзя «подпускать женщин к футболу». Наверное, логику в Оксфорде изучали.

Если на основе такого пустяка, как финал Кубка Легенд – можно подумать, российский судья-мужик не мог начудить, делают выводы о «дискредитации женщин-рефери», то проблема не в девушках, а в реакции на них и в тех, кто реагирует. Бенаюн вряд ли назвал бы судью-мужчину «проституткой», он точно неправ.

И неправильно сделан популярный вывод. Например, Фраппар отсудила в Суперкубке УЕФА очень хорошо, а мужчины-рефери позорятся раз за разом в разных странах. Но никто ведь не ставит вопрос, что мужикам нельзя судить после этого. Наоборот, парни не справляются, нужно подключать женщин – обучать, пробовать. Возможно, лет через 20 девушки-арбитры станут нормой.

Все может измениться, если увидим массовый отбор, как у мужчин. Не исключено, что тщательно подготовленные женщины банально лучше следуют правилам. Например, исследования в разных странах показывают, что мужчины водят намного хуже, чем женщины. Но если вырывать из контекста – использовать видео плохой парковки от девушки, что вчера получила права, забывая показать, как паркуют авто мальчики без опыта, то можно создать стереотип.

Вы точно слышали анекдоты про женщин за рулем, хотя мужчины нарушают правила чаще. И жестче. Превышения скорости с ДТП , пьяными садятся за руль и убивают в каждой стране мира, ума не рисковать не хватает. Так и здесь – если бы в финале Кубка Легенд удалял гостей мужик, то никто бы не догадался ляпнуть «мужчинам-арбитрам не место в футболе».

Истерику в матче устроили гости, а хозяева по привычке так хотели выиграть, что не отказались бы даже от левых пенальти в чужие ворота – привыкли к подаркам на 23 февраля. Плохими в финале Кубка Легенд были мальчики, и даже если взвалить на Пономареву всю ответственность, странно видеть именно выводы обо всех женщинах в футболе на основании никому не нужного матча, о котором вы узнали из-за истерики мужиков.

Сотни ошибок мужчин-рефери не ведут к разговорам, что их нужно поменять на роботов из Бостона, а в этом случае Пономаревой приписали и ошибки, которые при желании можно найти, и ляпы, которых не было. Запомните себе раз и навсегда – если участник матча обзывает другого хоть словом «козел», вполне литературным, хоть крепче – это удаление. Таковы правила.