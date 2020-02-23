Рамос: «Меня раздражает этот рефери»

Капитан «Реала» после поражения от «Леванте» (0:1) в матче 25-го тура Примеры подверг критике работу главного арбитра встречи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса.

Не люблю говорить об арбитрах, поскольку они тоже могут ошибаться, но иногда [их работа] заставляет задуматься.

Их критерии отличаются. Они дали пенальти за непреднамеренную игру рукой в Суперкубке Испании. Сегодня было два таких момента, и они ничего не назначили. Я раздражён Эрнандесом Эрнандесом.

Раньше судьи были более уважительны, и капитаны могли разговаривать с ними. Всё дело в высокомерии. Я спросил у судьи, есть ли у него какие-либо личные проблемы со мной, и если они есть, чтобы он сказал мне, и мы смогли решить этот вопрос.