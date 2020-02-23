Пиоли: «Нет сомнений в том, что пенальти был назначен ошибочно»

Главный тренер «Милана» после ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в 25-м туре Серии А выразил мнение, что судья ошибся, назначив пенальти в ворота миланского клуба.

Мы должны взять всю ответственность за результат на себя, так как игра была в наших руках, и мы делали всё, что нужно. Но затем, когда «Фиорентина» осталась в меньшинстве, бросили играть, думая, что всё уже решено.

Что касается пенальти, без сомнений, его там не было. Даже со скамейки можно было увидеть, что мяч поменял траекторию, когда Романьоли пошёл в отбор. Я не понимаю, почему в таких случаях не используют видеопомощь. Я не понимаю.