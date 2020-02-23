ГлавнаяНовости

Пиоли: «Нет сомнений в том, что пенальти был назначен ошибочно»

сегодня, 04:50
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в 25-м туре Серии А выразил мнение, что судья ошибся, назначив пенальти в ворота миланского клуба.

Мы должны взять всю ответственность за результат на себя, так как игра была в наших руках, и мы делали всё, что нужно. Но затем, когда «Фиорентина» осталась в меньшинстве, бросили играть, думая, что всё уже решено.

Что касается пенальти, без сомнений, его там не было. Даже со скамейки можно было увидеть, что мяч поменял траекторию, когда Романьоли пошёл в отбор. Я не понимаю, почему в таких случаях не используют видеопомощь. Я не понимаю.

Мы должны были выиграть этот матч, и были в состоянии сделать это. Я считал само собой разумеющимся то, что VAR помогает судье поменять неверно принятое решение, но, очевидно, что это был не тот случай.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мальдини: «Если это пенальти, то я уже не понимаю, что происходит»
Сегодня, 03:44 Комментарии1
Рамос: «Меня раздражает этот рефери»
Сегодня, 03:19 Комментарии3
Карвахаль: «Даже судейский комитет не знает, когда фиксировать игру рукой»
Сегодня, 01:55 Комментарии3
Андухар Оливер: «Судья верно не дал пенальти в ворота „Леванте“»
Сегодня, 01:40 Комментарии1
Российская бригада арбитров назначена на матч 1/16 финала ЛЕ
18 февраля Комментарии7
Кашшаи: «Все российские арбитры ответственно относятся к своему делу»
16 февраля Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100