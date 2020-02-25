Аньелли: «Аллегри - мой друг, я встречался с ним на прошлой неделе»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим наставником туринского клуба .

Аллегри - мой друг, я встречался с ним на прошлой неделе, наши взаимоотношения не изменились.

Оценки ситуации привели нас к тому, что нужно было сменить тренера. Мы думаем о том, кого мы хотим заполучить, а не о том, кого не желаем.

Конте - фанат «Ювентуса», с ним «Юве» выиграл Лигу чемпионов. С Антонио у нас сердечные и спокойные отношения. Он большой профессионал, и он решил попытать свое счастье с «Интером».