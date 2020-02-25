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Аньелли: «Аллегри - мой друг, я встречался с ним на прошлой неделе»

сегодня, 10:35

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим наставником туринского клуба Массимилиано Аллегри

Аллегри - мой друг, я встречался с ним на прошлой неделе, наши взаимоотношения не изменились. 

Оценки ситуации привели нас к тому, что нужно было сменить тренера. Мы думаем о том, кого мы хотим заполучить, а не о том, кого не желаем. 

Конте - фанат «Ювентуса», с ним «Юве» выиграл Лигу чемпионов. С Антонио у нас сердечные и спокойные отношения. Он большой профессионал, и он решил попытать свое счастье с «Интером». 

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