Вернер: «Нам с Левандовски стоит следить, чтобы Холанд не обошёл нас»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал высокую результативность новичка дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Не знаю, получится ли у меня опередить Левандовски, но нам вместе с ним стоит следить за тем, чтобы Холанд не обошел нас.
После перехода в «Боруссию» зимой Холанд забил девять голов в шести матчах.
Возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги форвард «Баварии» Роберт Левандовски (25 голов), Вернер с 21 голом на втором месте.
Недавно Вернер ответил на вопрос о возможном переходе в «Ливерпуль», который, по слухам, проявляет серьёзный интерес к немецкому форварду.