Вернер: «Нам с Левандовски стоит следить, чтобы Холанд не обошёл нас»

1582616329

сегодня, 10:38

Нападающий «Лейпцига» прокомментировал высокую результативность новичка дортмундской «Боруссии» .

Не знаю, получится ли у меня опередить Левандовски, но нам вместе с ним стоит следить за тем, чтобы Холанд не обошел нас.

После перехода в «Боруссию» зимой Холанд забил девять голов в шести матчах.

Возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги форвард «Баварии» (25 голов), Вернер с 21 голом на втором месте.

Недавно Вернер ответил на вопрос о возможном переходе в «Ливерпуль», который, по слухам, проявляет серьёзный интерес к немецкому форварду.