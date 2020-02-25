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Вернер: «Нам с Левандовски стоит следить, чтобы Холанд не обошёл нас»

сегодня, 10:38

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал высокую результативность новичка дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Не знаю, получится ли у меня опередить Левандовски, но нам вместе с ним стоит следить за тем, чтобы Холанд не обошел нас.

После перехода в «Боруссию» зимой Холанд забил девять голов в шести матчах.

Возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги форвард «Баварии» Роберт Левандовски (25 голов), Вернер с 21 голом на втором месте.

Недавно Вернер ответил на вопрос о возможном переходе в «Ливерпуль», который, по слухам, проявляет серьёзный интерес к немецкому форварду.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:07
Вопрос конечно интересный ??? Будем понаблюдать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:44
Пенсионера Левандовского точно обойдёт.
Begemott
Begemott
сегодня в 10:39
Обойдет.
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