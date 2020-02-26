ГлавнаяНовости

«Арсенал» готов продать Обамеянга

сегодня, 10:02

Сообщается, что «Арсенал» готовится продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Контракт габонца истекает в конце следующего сезона, и футболист дал понять, что не собирается его продлевать.

«Арсеналу» придется продать Обамеянга этим летом, поскольку руководство клуба предпочитает расстаться с нападающим уже в ближайшие месяцы, а не отпускать его на правах свободного агента.

Ранее на игрока претендовал «Интер»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Манчестер Юнайтед» интересуется 20-летним форвардом «Гента»
Сегодня, 11:05 Комментарии1
СлухиАлексис Санчес летом вернется в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 10:29 Комментарии4
Слухи«Монако» претендует на Мертенса
Сегодня, 10:22 Комментарии1
Слухи«Челси» включился в борьбу за трансфер Тонали
Сегодня, 00:50 Комментарии3
Слухи«Арсенал» готов заплатить сумму отступных за Кукурелью
Вчера, 22:18 Комментарии1
Орлов: «У Кузяева есть предложения. Это „Динамо“ и „Спартак“»
Вчера, 21:49 Комментарии46
Обсудить
Все комментарии
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 11:14
У меня сомнения, что 31-летнего Обаму много кто хочет купить, возраст все-таки... Продавать его надо было уже зимой (а по факту и раньше). Он сильно помог "Арсеналу" в этом сезоне, но сейчас важно получить за него деньги, да и он сам хочет уйти.

Если миланско-китайский проект готов потратить приличное количество юаней, то нужно его туда спихивать, тем более, что они двух 34-летних игроков приобрели, и Обама прямо юнцом там будет))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100