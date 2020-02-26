«Арсенал» готов продать Обамеянга

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сегодня, 10:02

Сообщается, что «Арсенал» готовится продать форварда .

Контракт габонца истекает в конце следующего сезона, и футболист дал понять, что не собирается его продлевать.

«Арсеналу» придется продать Обамеянга этим летом, поскольку руководство клуба предпочитает расстаться с нападающим уже в ближайшие месяцы, а не отпускать его на правах свободного агента.

Ранее на игрока претендовал «Интер».