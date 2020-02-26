«Арсенал» готов продать Обамеянга

Сообщается, что «Арсенал» готовится продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Контракт габонца истекает в конце следующего сезона, и футболист дал понять, что не собирается его продлевать.
«Арсеналу» придется продать Обамеянга этим летом, поскольку руководство клуба предпочитает расстаться с нападающим уже в ближайшие месяцы, а не отпускать его на правах свободного агента.
Ранее на игрока претендовал «Интер».
Если миланско-китайский проект готов потратить приличное количество юаней, то нужно его туда спихивать, тем более, что они двух 34-летних игроков приобрели, и Обама прямо юнцом там будет))
Если миланско-китайский проект готов потратить приличное количество юаней, то нужно его туда спихивать, тем более, что они двух 34-летних игроков приобрели, и Обама прямо юнцом там будет))