Имбула вскоре присоединится к «Сочи»

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сегодня, 21:30

Хавбек вскоре присоединится к «Сочи». Ожидается, что игрок прибудет в расположение команды 28 февраля. Планировалось, что Имбула приедет в Россию раньше, но у него возникла задержка с оформлением визы.

На днях Имбула расторг контракт со «Сток Сити». Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон. Отметим, что в текущем сезоне полузащитник выступал за «Лечче» на правах аренды. Он принял участие в четырех матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что «Сочи» подписал контракт с защитником .