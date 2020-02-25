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Имбула вскоре присоединится к «Сочи»

сегодня, 21:30

Хавбек Жанелли Имбула вскоре присоединится к «Сочи». Ожидается, что игрок прибудет в расположение команды 28 февраля. Планировалось, что Имбула приедет в Россию раньше, но у него возникла задержка с оформлением визы.

На днях Имбула расторг контракт со «Сток Сити». Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон. Отметим, что в текущем сезоне полузащитник выступал за «Лечче» на правах аренды. Он принял участие в четырех матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что «Сочи» подписал контракт с защитником Адилем Рами.

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RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 22:17
прикольно будет если сочи со всем составом вылетит в фнл
хотя думаю ротенберг и с судьями все порешал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:47
Федун за сутки потерял более 500 млн долларов из-за коронавируса - новость в комплекте с этой окончательно отправит народных в ФНЛ на очищение....
Rheinfall
Rheinfall ответил ошалевший
сегодня в 21:46
прям как звезду пиарят
не так давно его Сток Сити и покупал как (будущую) звезду , на тот момент если не путаю самым дорогим приобретением команды был. явно не за копейки к Ротенбергу прибыл бегать , зп его приличная была
ошалевший
ошалевший
сегодня в 21:35
прям как звезду пиарят
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