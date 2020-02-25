Орлов: «У Кузяева есть предложения. Это „Динамо“ и „Спартак“»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «ГСО Live» сообщил о том, какие варианты продолжения карьеры есть у полузащитника «Зенита» .

Кузяев находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будет ли он играть. Он всё время травмирован, не проводит полноценные тренировки. Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения. Это московское «Динамо» и «Спартак». Да, даже «Спартак» – они готовы пригласить его к себе. Может, и за границу он думает уехать. Но сначала надо заявить о себе здесь.