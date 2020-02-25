Орлов: «У Кузяева есть предложения. Это „Динамо“ и „Спартак“»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «ГСО Live» сообщил о том, какие варианты продолжения карьеры есть у полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
Кузяев находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будет ли он играть. Он всё время травмирован, не проводит полноценные тренировки. Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения. Это московское «Динамо» и «Спартак». Да, даже «Спартак» – они готовы пригласить его к себе. Может, и за границу он думает уехать. Но сначала надо заявить о себе здесь.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кузяев хочет продолжить карьеру за пределами России.
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Ну тогда и сумму огласи, птичий "инсайдер" )) надеюсь не больше уплоченной за Сутормина, раз тебе уже всё известно ))
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Ну тогда и сумму огласи, птичий "инсайдер" )) надеюсь не больше уплоченной за Сутормина, раз тебе уже всё известно ))
И если не в курсе, то поясню - болелы Спартака и Рубина дружат еще с 90-х!!!
И если не в курсе, то поясню - болелы Спартака и Рубина дружат еще с 90-х!!!
Его место пусто не бывает?
Его место пусто не бывает?
Он тогда сильно рассорился с тренерами, вот и переехал в Москву (Спартак здорово подсуетился).
Но потом волосатая лапа Газпрома в самый ответственный момент "забрала" Быстрова обратно.
Он тогда сильно рассорился с тренерами, вот и переехал в Москву (Спартак здорово подсуетился).
Но потом волосатая лапа Газпрома в самый ответственный момент "забрала" Быстрова обратно.
Кузяеву в Европу нужно ехать, вслед за Смоловым. Игрок хороший, трудяга - пригодится в условной Италии или Германии.
Кузяеву в Европу нужно ехать, вслед за Смоловым. Игрок хороший, трудяга - пригодится в условной Италии или Германии.
Нет, предложения может и есть. Только что бы Кузяеев их рассматривал?
Что, ему в Зените играть не дают? Просто травмы преследуют.
Нет, предложения может и есть. Только что бы Кузяеев их рассматривал?
Что, ему в Зените играть не дают? Просто травмы преследуют.