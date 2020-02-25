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Орлов: «У Кузяева есть предложения. Это „Динамо“ и „Спартак“»

сегодня, 21:49

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «ГСО Live» сообщил о том, какие варианты продолжения карьеры есть у полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Кузяев находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будет ли он играть. Он всё время травмирован, не проводит полноценные тренировки. Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения. Это московское «Динамо» и «Спартак». Да, даже «Спартак» – они готовы пригласить его к себе. Может, и за границу он думает уехать. Но сначала надо заявить о себе здесь.  

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кузяев хочет продолжить карьеру за пределами России.

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rubinovyi2
rubinovyi2 ответил ziborock
сегодня в 23:25
Они с Грозовским близки!)
Грозовский идол,для питерского фонада..)))
LOpp
LOpp
сегодня в 23:18
Такие трансферы как из Зенита в Спартак и наоборот решаются на уровне администрации президента.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 23:09
ага, юрмальский Спартак )) что он там курит? Тиль, Бакаев, Гулиев, Зобнин, Умяров... там Тилю за 16 мильЁнов места в основе нет )) чудит дед ))
ziborock
ziborock ответил rubinovyi2
сегодня в 23:03
Вы с ним очень близки были...?)))
Они с Грозовским близки!)
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 23:02
Орлов: «У Кузяева есть предложения. Это „Динамо“ и „Спартак“»
==========
Ну тогда и сумму огласи, птичий "инсайдер" )) надеюсь не больше уплоченной за Сутормина, раз тебе уже всё известно ))
ziborock
ziborock ответил Энцо Феррари
сегодня в 23:00
Казанский перестал выгораживать 10-ю команду РПЛ. Его место пусто не бывает?
Уж коней лижущих бомжам здесь предостаточно!!!
И если не в курсе, то поясню - болелы Спартака и Рубина дружат еще с 90-х!!!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 22:57
    ошалевший
    ошалевший ответил ArtemonD
    сегодня в 22:57
    В спартак из Зенита мог уйти только человек с низкой социальной ответственностью быстров.
    аршавин даже вроде говорил что мог перейти
    ABir
    ABir
    сегодня в 22:56
    Не нужен он Спартаку. Все ,что приходит из Зенита в Спартак в результате, как правило, оказывается отработанным материалом
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил Энцо Феррари
    сегодня в 22:52
    Казанский перестал выгораживать 10-ю команду РПЛ. Его место пусто не бывает?
    Я плакаль......))))
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 22:45
    время покажет как и что с Кузяевым будет
    Энцо Феррари
    Энцо Феррари ответил rubinovyi2
    сегодня в 22:45
    Казанский перестал выгораживать 10-ю команду РПЛ.

    Его место пусто не бывает?
    alex spartakovih
    alex spartakovih ответил Знаю где трофей
    сегодня в 22:45
    В Спартак Кузяев не пойдет никогда, это будет унижением.
    унижением чего?или кого?вы уж ваще готовы возвести ваш зенит в ранг богов?он находится в ранге порчи талантливых игроков!посмотри сколько нормальных в прошлом игроков в сочи и оренбурге!это же ненормально!какие вы чемпионы?вы чемпионы по загубленным талантам!
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил Brugzash
    сегодня в 22:44
    В спартаке один жиго гей чего стоит.
    Вы с ним очень близки были...?)))
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 22:43
    Флюгер решил о себе напомнить.?))
    Brugzash
    Brugzash ответил rubinovyi2
    сегодня в 22:43
    Зенит,для него,с низкой социальной ответственностью самое то..))
    В спартаке один жиго гей чего стоит.
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил ArtemonD
    сегодня в 22:42
    В спартак из Зенита мог уйти только человек с низкой социальной ответственностью быстров.
    Зенит,для него,с низкой социальной ответственностью самое то..))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 22:39
    Гена как бюро трудоустройств всех трудоустраивает.
    ArtemonD
    ArtemonD
    сегодня в 22:37
    В спартак из Зенита мог уйти только человек с низкой социальной ответственностью быстров.
    makkie
    makkie ответил alex spartakovih
    сегодня в 22:37
    быстрова же брали в спартак!и как он там прекрасно играл!и его грубейшая ошибка была,когда возвратился в зенит!
    Быстров - это скорее исключение из правил.
    Он тогда сильно рассорился с тренерами, вот и переехал в Москву (Спартак здорово подсуетился).

    Но потом волосатая лапа Газпрома в самый ответственный момент "забрала" Быстрова обратно.
    Знаю где трофей
    Знаю где трофей
    сегодня в 22:36
    В Спартак Кузяев не пойдет никогда, это будет унижением.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 22:33
    Пурга,согласен,но именно в том,что он кому-то нужен(Сочи не в счёт),тем более за границей...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 22:30
    Орлову бы фамилии правильно произносить и чётко выполнять работу комментатора,а не совать свой орлиный клюв не в свои дела.Есть люди,они этими вопросами займутся.Вот Озеров...пас,гол,штанга,номер на майке,фамилия игрока и ВСЁ. Никакой лишней трепотни,никаких слухов и сплетен,никакой грязи. Теперь же Уткины,Орловы,Губерниевы...кто их уполномочил?
    alex spartakovih
    alex spartakovih ответил makkie
    сегодня в 22:28
    Ага, Спартак... Миллер его ни за что не продаст! Кузяеву в Европу нужно ехать, вслед за Смоловым. Игрок хороший, трудяга - пригодится в условной Италии или Германии.
    быстрова же брали в спартак!и как он там прекрасно играл!и его грубейшая ошибка была,когда возвратился в зенит!
    makkie
    makkie
    сегодня в 22:24
    Ага, Спартак... Миллер его ни за что не продаст!
    Кузяеву в Европу нужно ехать, вслед за Смоловым. Игрок хороший, трудяга - пригодится в условной Италии или Германии.
    за
    за
    сегодня в 22:12
    Что за дичь?
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 22:07
    Чего гадать? Будем поглядеть...)))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 22:01
    Казявкин в Спартак? Генадий суров ))
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 22:01
    Пурга какая то.
    Нет, предложения может и есть. Только что бы Кузяеев их рассматривал?
    Что, ему в Зените играть не дают? Просто травмы преследуют.
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 21:57
    Не, Кузяев Спартаку не нужен, он в свои 27 лет на разу с девушкой не был по его же признанию! Зенит для него самое то!
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