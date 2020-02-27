Матч «Ювентус» - «Интер» может пройти со зрителями

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что матч 26-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер» может пройти со зрителями. Ранее стало известно, что игра пройдет за закрытыми дверями из-за коронавируса.

Надеюсь, что с сегодняшнего дня мы увидим регресс эпидемии. В таком случае я сам пойду на матч. Мы следим за ситуацией, я абсолютно спокоен.

Нужно понять, замедляется ли распространение болезни или же вовсе останавливается. Если мы увидим положительную тенденцию, то врачи дадут зеленый свет, чтобы смягчить или даже отменить все меры предосторожности.