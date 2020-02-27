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Матч «Ювентус» - «Интер» может пройти со зрителями

сегодня, 16:10
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер01.03.2020 в 22:45 Не начался

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что матч 26-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер» может пройти со зрителями. Ранее стало известно, что игра пройдет за закрытыми дверями из-за коронавируса.

Надеюсь, что с сегодняшнего дня мы увидим регресс эпидемии. В таком случае я сам пойду на матч. Мы следим за ситуацией, я абсолютно спокоен.

Нужно понять, замедляется ли распространение болезни или же вовсе останавливается. Если мы увидим положительную тенденцию, то врачи дадут зеленый свет, чтобы смягчить или даже отменить все меры предосторожности.

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Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 17:17
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