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Александер-Арнольд: «Игра в обороне важнее, именно она даёт результат»

сегодня, 21:54

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд порассуждал о значимости игры в обороне для достижения результата.

Для меня игра в обороне важнее, так как именно она дает результат. Если ты не пропустил голы, то не проиграешь. В этом наш менталитет. Если нам удастся добиться такой игры в защите, то нападающие, полузащитники и даже мы получим возможность выходить вперед и забивать.

Мы чаще забиваем, чем нет. Поэтому, если у нас будет получаться не пропускать, то мы будем выигрывать.

Недавно Александер-Арнольд заявил, что хочет обновить свой рекорд по голевым передачам.

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Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил unoejk
сегодня в 22:06
Каждый раз он ставит "мне нравится" моим комментариям.
unoejk
unoejk ответил Энцо Феррари
сегодня в 22:06
https://m.soccer.ru/users/dzhinn-dizlayk-bottle Ух, много у вас работы в этот вечер, снимаю шляпу перед вами!
Убрал. А как вы их находите.
vastudio
vastudio
сегодня в 21:58
Если только просто не пропускать-это 1 очко и потеря двух. Тут лучше забивать больше , чем пропускать,очень простая чемпионская формула.
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