Александер-Арнольд: «Игра в обороне важнее, именно она даёт результат»

Защитник «Ливерпуля» порассуждал о значимости игры в обороне для достижения результата.

Для меня игра в обороне важнее, так как именно она дает результат. Если ты не пропустил голы, то не проиграешь. В этом наш менталитет. Если нам удастся добиться такой игры в защите, то нападающие, полузащитники и даже мы получим возможность выходить вперед и забивать.

Мы чаще забиваем, чем нет. Поэтому, если у нас будет получаться не пропускать, то мы будем выигрывать.