Харт: «Не думаю, что Рамос заслужил в том эпизоде красную карточку»

Голкипер «Бернли» Джо Харт, ранее выступавший за «Манчестер Сити», прокомментировал решение арбитра показать красную карточку защитнику «Реала» Серхио Рамосу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Сити».
Не думаю, что это был фол или красная карточка. Жезус ждал контакта с Рамосом. Наихудшим сценарием для бразильца была бы желтая карточка. Но у него вышло оставить капитана «Реала», лидера и легенду вне ответного матча. Думаю, все оспаривали бы любое решение судьи в этой ситуации.
Ранее стало известно, что «Реал» подаст апелляцию на это решение.