Харт: «Не думаю, что Рамос заслужил в том эпизоде красную карточку»

Голкипер «Бернли» , ранее выступавший за «Манчестер Сити», прокомментировал решение арбитра показать красную карточку защитнику «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Сити».

Не думаю, что это был фол или красная карточка. Жезус ждал контакта с Рамосом. Наихудшим сценарием для бразильца была бы желтая карточка. Но у него вышло оставить капитана «Реала», лидера и легенду вне ответного матча. Думаю, все оспаривали бы любое решение судьи в этой ситуации.