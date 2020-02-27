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Харт: «Не думаю, что Рамос заслужил в том эпизоде красную карточку»

сегодня, 20:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Голкипер «Бернли» Джо Харт, ранее выступавший за «Манчестер Сити», прокомментировал решение арбитра показать красную карточку защитнику «Реала» Серхио Рамосу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Сити».

Не думаю, что это был фол или красная карточка. Жезус ждал контакта с Рамосом. Наихудшим сценарием для бразильца была бы желтая карточка. Но у него вышло оставить капитана «Реала», лидера и легенду вне ответного матча. Думаю, все оспаривали бы любое решение судьи в этой ситуации.

Ранее стало известно, что «Реал» подаст апелляцию на это решение. 

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 21:10
Он её по жизни заслужил
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:08
Судья всегда виноват.
unoejk
unoejk ответил Энцо Феррари
сегодня в 20:58
https://m.soccer.ru/users/melkiy-shket Я просто не буду это комментировать
Уже убрал.
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