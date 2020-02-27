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Рамос: «Эль Класико может решить судьбу чемпионства»

сегодня, 21:37
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона01.03.2020 в 23:00 Не начался

Защитник «Реала» Серхио Рамос порассуждал об Эль Класико с «Барселоной» в рамках 26-го тура Примеры:

Это не рядовой матч. Класико это такая игра, которая не похожа на другие, пусть за победу в ней дают те же 3 очка. Всегда большой радостью является победа над «Барселоной». Это также положительно влияет на настрой всей команды. Необходимо это сделать стимулом к победе.

С самого начала недели ощущается давление в СМИ. Сложно выразить это чувство, но это очень особенный матч для футболистов и лиги. Эль Класико может многое решить, потому что разница между командами всего лишь 2 очка. Хотя матчей осталось еще достаточно.

Для «Реала» важно одержать победу на своем стадионе перед своими фанатами. С болельщиками мы сильнее. Надеюсь, что выиграем и возглавим таблицу.

Напомним, что эта встреча начнется в 23:00 по МСК 1 марта. 

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 22:35
ну вперед и удачи конечно, а главное победы!! надеюсь судья матча будет на стороне Реала, а не как последние матчи все против!!
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 22:23
Я уверена каждая игра будет на вес золота.
vastudio
vastudio
сегодня в 21:50
Ну только мечтать и остаётся)))
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