Рамос: «Эль Класико может решить судьбу чемпионства»

Защитник «Реала» порассуждал об Эль Класико с «Барселоной» в рамках 26-го тура Примеры:

Это не рядовой матч. Класико это такая игра, которая не похожа на другие, пусть за победу в ней дают те же 3 очка. Всегда большой радостью является победа над «Барселоной». Это также положительно влияет на настрой всей команды. Необходимо это сделать стимулом к победе.

С самого начала недели ощущается давление в СМИ . Сложно выразить это чувство, но это очень особенный матч для футболистов и лиги. Эль Класико может многое решить, потому что разница между командами всего лишь 2 очка. Хотя матчей осталось еще достаточно.

Для «Реала» важно одержать победу на своем стадионе перед своими фанатами. С болельщиками мы сильнее. Надеюсь, что выиграем и возглавим таблицу.