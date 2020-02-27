Рамос: «Эль Класико может решить судьбу чемпионства»

Защитник «Реала» Серхио Рамос порассуждал об Эль Класико с «Барселоной» в рамках 26-го тура Примеры:
Это не рядовой матч. Класико это такая игра, которая не похожа на другие, пусть за победу в ней дают те же 3 очка. Всегда большой радостью является победа над «Барселоной». Это также положительно влияет на настрой всей команды. Необходимо это сделать стимулом к победе.
С самого начала недели ощущается давление в СМИ. Сложно выразить это чувство, но это очень особенный матч для футболистов и лиги. Эль Класико может многое решить, потому что разница между командами всего лишь 2 очка. Хотя матчей осталось еще достаточно.
Для «Реала» важно одержать победу на своем стадионе перед своими фанатами. С болельщиками мы сильнее. Надеюсь, что выиграем и возглавим таблицу.
Напомним, что эта встреча начнется в 23:00 по МСК 1 марта.