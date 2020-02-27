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Артета: «Надеюсь, у нас получится удержать Обамеянга. Заменить его сложно»

сегодня, 21:17

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о слухах про возможный уход из команды форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Не думаю, что слухи мешают ему. Он привык. Заменить игрока такого класса очень сложно, надеюсь, у нас получится удержать его. Пока нет проблем, которые надо решать.

Нам уже приходилось играть без Обамеянга в прошлом месяце, когда его отстранили на три игры. Без него команда показала нормальный результат, но в долгосрочной перспективе последствия его ухода, конечно, скажутся. 

Действующий контракт Обамеянга с «Арсеналом» истекает в 2021 году.

Ранее о значимости Пьера-Эмерика порассуждал его одноклубник Александр Ляказетт.

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Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 21:29
https://m.soccer.ru/user/587681/comment
"А это кто в короткой маечке?
Я, Вань, такую же хочу!" (Высоцкий)
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