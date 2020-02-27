Бекхэм: «„Интер Майами“ – моя возможность создать наследие»

Владелец «Интер Майами» поделился планами на развитие своего клуба.

В проекте «Интер Майами» нет никакого тщеславия. Это наше наследие, достояние наших семей. Для нас это важно. Я хочу создать наследие, чтобы дети через 20 лет могли сказать: «Мой отец построил этот клуб».

За все годы, которые я потратил на создание этого клуба, у меня не возникало мысли, что я делаю что-то неправильно.