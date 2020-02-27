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Бекхэм: «„Интер Майами“ – моя возможность создать наследие»

сегодня, 20:43

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился планами на развитие своего клуба.

В проекте «Интер Майами» нет никакого тщеславия. Это наше наследие, достояние наших семей. Для нас это важно. Я хочу создать наследие, чтобы дети через 20 лет могли сказать: «Мой отец построил этот клуб».

За все годы, которые я потратил на создание этого клуба, у меня не возникало мысли, что я делаю что-то неправильно.

Ранее прокомментировал слухи о приглашении форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду в свой клуб.

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dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 20:54
это вам не арараты, которые то открываются, то переезжают, то закрываются. там если создадут, то надолго
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