Фобер: «Брейтуэйт должен постоянно предлагать себя партнерам в „Барселоне“»

Бывший полузащитник «Реала» поддержал нападающего «Барселона» :

За «Реал» не так много играло французов. Многому научился там, пусть и не играл практически. Считаю, что «Реал» и «Барселона» являются двумя самыми большими клубами в мире.

Я был сконцентрирован на положительных моментах. Забавно, что они приходили не из моей родины. Во Франции надо мной смеялись. Зато в Англии меня поддерживали и хвалили, потому что видели, на что я способен на поле. Получал там положительные эмоции и концентрировался на них, не обращая внимания на негатив. Говорил себе, что меня взяли не для того, чтобы я мусор в раздевалке убирал. В «Реале» сложно было успевать за скоростью принятия решений. Научился видеть развитие атаки до того, как до меня доходил мяч. Поднял свой технический уровень. Сделал большой шаг в этом.

«Барселона» же делает ставку на контроль мяча. Брейтуэйту важно адаптироваться к их философии. Ему необходимо адаптироваться в плане движения. Нужно постоянно предлагать себя партнерам и быстро действовать на поле.