ГлавнаяНовости

Фобер: «Брейтуэйт должен постоянно предлагать себя партнерам в „Барселоне“»

сегодня, 20:03

Бывший полузащитник «Реала» Жюльен Фобер поддержал нападающего «Барселона» Мартина Брейтуэйта:

За «Реал» не так много играло французов. Многому научился там, пусть и не играл практически. Считаю, что «Реал» и «Барселона» являются двумя самыми большими клубами в мире.

Я был сконцентрирован на положительных моментах. Забавно, что они приходили не из моей родины. Во Франции надо мной смеялись. Зато в Англии меня поддерживали и хвалили, потому что видели, на что я способен на поле. Получал там положительные эмоции и концентрировался на них, не обращая внимания на негатив. Говорил себе, что меня взяли не для того, чтобы я мусор в раздевалке убирал. В «Реале» сложно было успевать за скоростью принятия решений. Научился видеть развитие атаки до того, как до меня доходил мяч. Поднял свой технический уровень. Сделал большой шаг в этом.

«Барселона» же делает ставку на контроль мяча. Брейтуэйту важно адаптироваться к их философии. Ему необходимо адаптироваться в плане движения. Нужно постоянно предлагать себя партнерам и быстро действовать на поле.

Напомним, что «сине-гранатовые» приобрели Брейтуэйта за 18 млн евро. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Харт: «Не думаю, что Рамос заслужил в том эпизоде красную карточку»
Сегодня, 20:55 Комментарии3
Бекхэм: «„Интер Майами“ – моя возможность создать наследие»
Сегодня, 20:43 Комментарии1
Эль-Нени: «Озил любит „Фенербахче“ и может туда перейти»
Сегодня, 19:43 Комментарии2
Жезус: «Я не толкал Рамоса перед своим голом»
Сегодня, 19:42 Комментарии5
Адама Траоре: «Мне предлагали вступить в банду, я отказался из-за футбола»
Сегодня, 19:28 Комментарии3
Гвардиола: «Хочу поблагодарить Де Брюйне за забитый пенальти»
Сегодня, 19:16 ВидеоКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:04
Мудрец все сказал правильно,молодец.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100