Моутинью: «Моуриньо – знаковый тренер»

Полузащитник «Вулверхэмптона» накануне встречи с «Тоттенхэмом» в 28-м туре АПЛ поделился мнением о наставнике «шпор» .

Он знаковый тренер. Он будет считаться таким и в будущем благодаря тому, чего он уже достиг, но также важно то, чего он хочет достичь, поскольку он не удовлетворен. Моуриньо не удовлетворен тем, что у него есть, он хочет чего-то большего, большего и большего, и, думаю, это характер, который нужен всем нам, чтобы быть лучше и делать свою работу более качественно.