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Моутинью: «Моуриньо – знаковый тренер»

сегодня, 10:27
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонЗавтра в 17:00 Не начался

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью накануне встречи с «Тоттенхэмом» в 28-м туре АПЛ поделился мнением о наставнике «шпор» Жозе Моуриньо.

Он знаковый тренер. Он будет считаться таким и в будущем благодаря тому, чего он уже достиг, но также важно то, чего он хочет достичь, поскольку он не удовлетворен. Моуриньо не удовлетворен тем, что у него есть, он хочет чего-то большего, большего и большего, и, думаю, это характер, который нужен всем нам, чтобы быть лучше и делать свою работу более качественно.

Напомним, что ранее защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Дохерти высказался о предстоящем матче с «Тоттенхэмом».

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:13
А побеждать его надо.
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