Дохерти: «Нас ждет тяжелый матч с „Тоттенхэмом“, но мы никого не боимся»

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сегодня, 09:53

Защитник «Вулверхэмптона» в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в 28-м туре АПЛ заявил, что он и его партнеры не боятся «шпор».

Мы уже сконцентрированы на «Тоттенхэме», мы восстанавливаемся и думаем об игре. Мы знаем, что нас ждет тяжелый матч, но мы никого не боимся, если честно, учитывая, как мы играем в текущем сезоне.