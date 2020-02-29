Дохерти: «Нас ждет тяжелый матч с „Тоттенхэмом“, но мы никого не боимся»

Защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Дохерти в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в 28-м туре АПЛ заявил, что он и его партнеры не боятся «шпор».
Мы уже сконцентрированы на «Тоттенхэме», мы восстанавливаемся и думаем об игре. Мы знаем, что нас ждет тяжелый матч, но мы никого не боимся, если честно, учитывая, как мы играем в текущем сезоне.
Напомним, что на неделе «Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3), но при этом вышел в следующий раунд турнира благодаря разгромной победе в первой встрече (4:0). В следующем раунде ЛЕ «волки» сыграют против «Олимпиакоса».