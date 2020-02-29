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Дохерти: «Нас ждет тяжелый матч с „Тоттенхэмом“, но мы никого не боимся»

сегодня, 09:53
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонЗавтра в 17:00 Не начался

Защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Дохерти в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в 28-м туре АПЛ заявил, что он и его партнеры не боятся «шпор».

Мы уже сконцентрированы на «Тоттенхэме», мы восстанавливаемся и думаем об игре. Мы знаем, что нас ждет тяжелый матч, но мы никого не боимся, если честно, учитывая, как мы играем в текущем сезоне.  

Напомним, что на неделе «Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3), но при этом вышел в следующий раунд турнира благодаря разгромной победе в первой встрече (4:0). В следующем раунде ЛЕ «волки» сыграют против «Олимпиакоса».

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:05
Ждем победы.
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