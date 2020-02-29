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Сарр: «Мы все готовы сыграть против „Ливерпуля“»

сегодня, 10:13
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20:30 Не начался

Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр заявил, что восстановился после травмы и готов вернуться в состав команды. Также он высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 28-м туре АПЛ.

Я был травмирован, но сейчас всё в порядке. Я чувствую себя лучше и снова являюсь частью команды. Чувствую готовность провести на поле все 90 минут, точно. Мы все готовы сыграть против «Ливерпуля». Мы все готовы, у нас хороший командный дух и мы держимся вместе.

Отметим, что ранее о встрече с «Ливерпулем» высказался наставник «Уотфорда» Найджел Пирсон.

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