Сарр: «Мы все готовы сыграть против „Ливерпуля“»

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сегодня, 10:13

Полузащитник «Уотфорда» заявил, что восстановился после травмы и готов вернуться в состав команды. Также он высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 28-м туре АПЛ .

Я был травмирован, но сейчас всё в порядке. Я чувствую себя лучше и снова являюсь частью команды. Чувствую готовность провести на поле все 90 минут, точно. Мы все готовы сыграть против «Ливерпуля». Мы все готовы, у нас хороший командный дух и мы держимся вместе.

Отметим, что ранее о встрече с «Ливерпулем» высказался наставник «Уотфорда» .