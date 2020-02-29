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Дель Пьеро: «Никто не верил, что Роналду перейдет в „Ювентус“»

сегодня, 09:53

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о переходе форварда Криштиану Роналду в туринский клуб.

О переходе Роналду много говорили. Конечно, кто-то знал побольше, чем я. Но я тоже кое-что знал. Эта новость казалась невероятной. Конечно, «Ювентус» — это великая команда, но никто не верил, что он действительно перейдет.

Но все-таки он перешел к великой радости всех болельщиков футбола в Италии. Он помог сделать так, чтобы об итальянском футболе во всем мире узнали еще больше. Это был очень важный переход. Все довольны, и я тоже.

Ранее Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии. 

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:16
ну жизнь штука не простая))
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