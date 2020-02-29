Дель Пьеро: «Никто не верил, что Роналду перейдет в „Ювентус“»

Легенда «Ювентуса» в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о переходе форварда в туринский клуб.

О переходе Роналду много говорили. Конечно, кто-то знал побольше, чем я. Но я тоже кое-что знал. Эта новость казалась невероятной. Конечно, «Ювентус» — это великая команда, но никто не верил, что он действительно перейдет.

Но все-таки он перешел к великой радости всех болельщиков футбола в Италии. Он помог сделать так, чтобы об итальянском футболе во всем мире узнали еще больше. Это был очень важный переход. Все довольны, и я тоже.