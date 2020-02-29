Бобан: «„Милан“ должен бороться за трофеи хотя бы в Италии»

Руководитель футбольного отдела «Милана» рассказал об амбициях клуба.

Прежде всего, мы должны закончить сезон и посмотреть, где мы находимся. Мы не говорим, что мы что-то должны выиграть в следующем сезоне, но мы должны быть конкурентоспособными и бороться за трофеи, по крайней мере, хотя бы в Италии.

Мы прекрасно понимаем, что «Милан» переживает не совсем лучшие времена, но мы должны иметь реальные амбиции, которые будут соответствовать нашим мечтам.