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Бобан: «„Милан“ должен бороться за трофеи хотя бы в Италии»

сегодня, 09:47

Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан рассказал об амбициях клуба.

Прежде всего, мы должны закончить сезон и посмотреть, где мы находимся. Мы не говорим, что мы что-то должны выиграть в следующем сезоне, но мы должны быть конкурентоспособными и бороться за трофеи, по крайней мере, хотя бы в Италии. 

Мы прекрасно понимаем, что «Милан» переживает не совсем лучшие времена, но мы должны иметь реальные амбиции, которые будут соответствовать нашим мечтам. 

Ранее Бобан рассказал об очередном скандале в «Милане».  

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:19
года через 3 возможно))
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