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Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

сегодня, 09:26

Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.

У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, поэтому всё было перенесено. Везде все беспокоятся, но говорят, что слегка преувеличено, что всё не так страшно.

Чтобы получить визу в Россию, я поехал в Армению, где меня приняли великолепно и очень любезно.

Ранее стало известно, что 6 матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса, включая дерби Италии.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:50
А он откуда знает?
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