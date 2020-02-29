Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Легендарный итальянский футболист в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.

У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, поэтому всё было перенесено. Везде все беспокоятся, но говорят, что слегка преувеличено, что всё не так страшно.

Чтобы получить визу в Россию, я поехал в Армению, где меня приняли великолепно и очень любезно.