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Болельщики «Спартака», ЦСКА и «Динамо» устроили драку в троллейбусе

сегодня, 18:53

Телеграм-канал российской Премьер-Лиги сообщил о драке между болельщиками трех московских клубов:

Несколько десятков фанатов «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе недалеко от «ВТБ Арены». 

По предварительной информации, группа фанатов динамовцев и армейцев прыгнула на троллейбус, в котором ехали фанаты «Спартака». Драка длилась пару минут. После махача несколько человек остались лежать на тротуаре. Им даже потребовалась помощь скорой.

Ранее фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили драку в метро.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 20:28
Свиньи везде насвинячили!)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:17
Не иначе как профилактика свиного гриппа...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:42
Как-то сладенько написано ! А может конная полиция это была ?!!! ))))
makkie
makkie ответил cska vperiod
сегодня в 19:37
Снова свиньи свинство проявляют.
группа фанатов динамовцев и армейцев прыгнула на троллейбус, в котором ехали фанаты «Спартака»
_________________________

Ты прав. Первыми прыгнули как раз свиньи)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:37
весеннее обострение)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:25
Снова свиньи свинство проявляют.
112910415
112910415
сегодня в 19:24
а вот это лишнее
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 19:11
Фу....зачем драться то?? Просто выбросили бы свиней из тролейбуса и все...И воздух был бы чище..
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:09
"После махача несколько человек остались лежать на тротуаре. Им даже потребовалась помощь скорой." Делов то? Случаев корновируса скорая не выявила? Расизм не присутствовал? Пословица есть: " Милые бранятся, только тешатся" Великое событие.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:01
Кони полегли...драка динамовцев на конях с троллейбусом...
max74
max74 ответил unoejk
сегодня в 18:57
Добрый день. Спасибо за альтруизм, но так не делаем. Поздравляем с победой)
Спасибо.
Это невозможно технически ?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 18:56
Тройничок
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 18:55
после махача? это что прядкин писал если телеграм рпл. а вобще надеюсь ребята не пострадали а цска и динамо накажут!
unoejk
unoejk ответил max74
сегодня в 18:54
Здравствуйте. Не знаю чем закончится текущий плейофф КП, но мне не интересны ни шмотки, ни випы, так что сдвиньте наградную сетку на одну позицию вниз в группе Шестернёва. Играл просто на ИНТЕРЕС
Добрый день. Спасибо за альтруизм, но так не делаем. Поздравляем с победой)
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