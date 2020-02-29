Болельщики «Спартака», ЦСКА и «Динамо» устроили драку в троллейбусе

Телеграм-канал российской Премьер-Лиги сообщил о драке между болельщиками трех московских клубов:

Несколько десятков фанатов «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе недалеко от «ВТБ Арены».

По предварительной информации, группа фанатов динамовцев и армейцев прыгнула на троллейбус, в котором ехали фанаты «Спартака». Драка длилась пару минут. После махача несколько человек остались лежать на тротуаре. Им даже потребовалась помощь скорой.