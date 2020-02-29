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Фанаты «Милана» не смогут посетить матч Кубка с «Юве» из-за коронавируса

сегодня, 18:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан04.03.2020 в 22:45 Не начался

В ответной игре полуфинала Кубка Италии «Ювентус» 4 марта примет на своем поле «Милан».

Болельщики «россонери» из Ломбардии, Венето и Эмилии-Романьи не смогут посетить этот матч из-за распространения коронавируса. Напомним, что город Милан является административным центром Ломбардии. Однако угрозы переноса встречи нет.

В первом матче «Ювентус» избежал поражения благодаря неоднозначному пенальти в концовке.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Бинго Младший
Бинго Младший ответил Дон Диего
сегодня в 18:52
Плохо сработали, надо было и игроков Милана на поле не выпускать.
зря ты им такую идею подаешь возможно они просто до этого не додумались ище!
Дон Диего
Дон Диего ответил Бинго Младший
сегодня в 18:50
Плохо сработали, надо было и игроков Милана на поле не выпускать.
Гнилазубая мораття
Гнилазубая мораття ответил Бинго Младший
сегодня в 18:49
Эх, внучек ты мой интеристский, гоббы лишь мелкие сошки по сравнению с нашей борьбой с ними.
Бинго Младший
Бинго Младший ответил Дон Диего
сегодня в 18:47
Нет, я просто уже не удивлён никакими мерзостями в исполнении ювентума)))))
он хочет сам играть с болельщиками а милан без болельщиков? то есть я правильно читаю что для ювентуса все средства хороши?
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 18:46
Нет, я просто уже не удивлён никакими мерзостями в исполнении ювентума)))))
h8you
h8you
сегодня в 18:44
Мне вот интересно,а для кого он был неоднозначный?
В первом матче «Ювентус» избежал поражения благодаря неоднозначному пенальти в концовке.
h8you
h8you
сегодня в 18:43
а почему тогда матч с кабинетом перенесли?можно было сделать тоже самое
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 18:41
ошибка в новости написано неодназначный пенальти на самом деле стопроцентный левак! роналду симулировал как обычно!
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