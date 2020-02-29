Фанаты «Милана» не смогут посетить матч Кубка с «Юве» из-за коронавируса

В ответной игре полуфинала Кубка Италии «Ювентус» 4 марта примет на своем поле «Милан».
Болельщики «россонери» из Ломбардии, Венето и Эмилии-Романьи не смогут посетить этот матч из-за распространения коронавируса. Напомним, что город Милан является административным центром Ломбардии. Однако угрозы переноса встречи нет.
В первом матче «Ювентус» избежал поражения благодаря неоднозначному пенальти в концовке.
В первом матче «Ювентус» избежал поражения благодаря неоднозначному пенальти в концовке.
В первом матче «Ювентус» избежал поражения благодаря неоднозначному пенальти в концовке.