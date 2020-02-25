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Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение Fan ID

сегодня, 14:22

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что болельщики подали 18 тыс. заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей Евро-2020.

«Поступило 18 тыс. заявок, из них 12 тыс. - от россиян. Остальные - от иностранцев. Тройку российских городов - лидеров по числу заявок составляют Москва, Санкт-Петербург и Подольск - 1,8 тыс., 1,7 тыс. и 600 заявок соответственно. Среди иностранных государств больше всего заявок поступило из Финляндии (2,7 тыс.), Германии (500) и Бельгии (430)», - сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

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