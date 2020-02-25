Фанат «Спартака» Ивкин рассказал о быте во французской тюрьме

Болельщик «Спартака» Михаил Ивкин, отбывающий наказание во французской тюрьме за беспорядки во время Евро-2016, рассказал о своей жизни в застенках.
За два года я тут освоился, меня знают, достаточно комфортно себя чувствую. Но сначала было крайне тяжело. Меня полностью игнорировали, никто не обращал внимания. Все потому что я не говорю на французском. В какой-то степени это можно назвать расизмом: не знаешь французского – идешь боком. Первое слово, которое я узнал – «âpre», потому что от всех слышал: âpre, âpre, âpre. Что бы ты ни просил в тюрьме – тебя посылают.
Сейчас чуть подтянул французский. Посещаю курсы, в апреле получил диплом уровня А2. Следующий экзамен – в марте, попробую податься на уровень В1, но, хотелось бы не успеть на этот экзамен. До сих пор не могу читать литературу на русском: книги не пропускают только из-за того, что они на русском языке. И никто не знает, что там написано.
22-го марта заканчивается очередной mandat de dépôt — слушание должно быть до этой даты. Предполагаю, это будет конец февраля-начало марта.
Тем временем в Италии ультрас «Лацио» устроили поножовщину в Генуе.
«Спартак» предложил поделить на три части: первую платят друзья, вторую — родственники, третью — клуб. Даже если 70 000 евро поделить на три части, получится двадцать с чем-то тысяч… Все равно никак.
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Зато на Педру Рошу 16 млн хватило.
«Спартак» предложил поделить на три части: первую платят друзья, вторую — родственники, третью — клуб. Даже если 70 000 евро поделить на три части, получится двадцать с чем-то тысяч… Все равно никак.
☆☆☆☆☆☆
Зато на Педру Рошу 16 млн хватило.