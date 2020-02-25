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Фанат «Спартака» Ивкин рассказал о быте во французской тюрьме

сегодня, 12:11

Болельщик «Спартака» Михаил Ивкин, отбывающий наказание во французской тюрьме за беспорядки во время Евро-2016, рассказал о своей жизни в застенках.

За два года я тут освоился, меня знают, достаточно комфортно себя чувствую. Но сначала было крайне тяжело. Меня полностью игнорировали, никто не обращал внимания. Все потому что я не говорю на французском. В какой-то степени это можно назвать расизмом: не знаешь французского – идешь боком. Первое слово, которое я узнал – «âpre», потому что от всех слышал: âpre, âpre, âpre. Что бы ты ни просил в тюрьме – тебя посылают.

Сейчас чуть подтянул французский. Посещаю курсы, в апреле получил диплом уровня А2. Следующий экзамен – в марте, попробую податься на уровень В1, но, хотелось бы не успеть на этот экзамен. До сих пор не могу читать литературу на русском: книги не пропускают только из-за того, что они на русском языке. И никто не знает, что там написано.

22-го марта заканчивается очередной mandat de dépôt — слушание должно быть до этой даты. Предполагаю, это будет конец февраля-начало марта.

Тем временем в Италии ультрас «Лацио» устроили поножовщину в Генуе.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul ответил LOpp
сегодня в 13:59
во французской тюрьме живется лучше, чем в среднем по России.
Подучит французский и прощай не мытая Россия!
Коля Ретивый
Коля Ретивый
сегодня в 13:33
Наверное, в тюрьме рассказывает сказки про свиней, а все смеются.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Эрик Бернар
сегодня в 13:17
Клуб хотел помочь в плане адвоката. Но адвокат за двоих объявил неподъемную сумму: около 70 тысяч евро. «Спартак» предложил поделить на три части: первую платят друзья, вторую — родственники, третью — клуб. Даже если 70 000 евро поделить на три части, получится двадцать с чем-то тысяч… Все равно никак. ☆☆☆☆☆☆ Зато на Педру Рошу 16 млн хватило.
Тут другое, Федун не привык на ветер менее ляма выкидывать за раз. Вот если бы адвокат хотя ты 700 тыс попросил, Лёня Киевский бы его понял, а так, 70 тыс... Что это для Лёни, вообще непонятно... 0.5% Педроши, граммульки какие-то)
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 13:11
Клуб хотел помочь в плане адвоката. Но адвокат за двоих объявил неподъемную сумму: около 70 тысяч евро.
«Спартак» предложил поделить на три части: первую платят друзья, вторую — родственники, третью — клуб. Даже если 70 000 евро поделить на три части, получится двадцать с чем-то тысяч… Все равно никак.
☆☆☆☆☆☆
Зато на Педру Рошу 16 млн хватило.
311
311
сегодня в 13:11
Ну хоть человека сделают из спартача, вон уже французский выучил!)
severnyj84
severnyj84
сегодня в 13:07
Везде позорят нашу страну.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:54
во французской тюрьме живется лучше, чем в среднем по России.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:53
А французский учи пригодится!!!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 12:50
Лол, за два года дошел до уровня A2 (A2 значит тупо новичок, который какие-то базовые фразы знает на языке). Тут могли бы в заголовке и не писать, что это спартач, и так видно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:49
Вернётся полиглотом и культурным человеком!
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:48
Теперь он снимет фильм про спартак "Птичка на жердочке"
VIPded
VIPded
сегодня в 12:41
Михаилов французы со времён Кутузова недолюбливают...)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:39
Условия почти как в зулуccком cпapтaке из тapacoвки
Сп62
Сп62
сегодня в 12:26
Ни что на земле не проходит бесследно.
beefs
beefs
сегодня в 12:25
Хоть чему то научат...
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