Фанат «Спартака» Ивкин рассказал о быте во французской тюрьме

Болельщик «Спартака» Михаил Ивкин, отбывающий наказание во французской тюрьме за беспорядки во время Евро-2016, рассказал о своей жизни в застенках.

За два года я тут освоился, меня знают, достаточно комфортно себя чувствую. Но сначала было крайне тяжело. Меня полностью игнорировали, никто не обращал внимания. Все потому что я не говорю на французском. В какой-то степени это можно назвать расизмом: не знаешь французского – идешь боком. Первое слово, которое я узнал – «âpre», потому что от всех слышал: âpre, âpre, âpre. Что бы ты ни просил в тюрьме – тебя посылают.

Сейчас чуть подтянул французский. Посещаю курсы, в апреле получил диплом уровня А2. Следующий экзамен – в марте, попробую податься на уровень В1, но, хотелось бы не успеть на этот экзамен. До сих пор не могу читать литературу на русском: книги не пропускают только из-за того, что они на русском языке. И никто не знает, что там написано.

22-го марта заканчивается очередной mandat de dépôt — слушание должно быть до этой даты. Предполагаю, это будет конец февраля-начало марта.