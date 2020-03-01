Сульшер: «Скорее всего, Рэшфорд появится на поле через пару месяцев»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился подробностями о нынешнем состоянии травмированного форварда команды .

Результаты сканирования можно назвать положительными. Нельзя ускорять процесс восстановления, скорее всего, Маркус появится на поле через пару месяцев. Но когда он будет готов, он станет сильнее.

Он находится с нами и в раздевалке перед матчами, и в перерывах между таймами. Он хочет видеть от своих напарников хорошей игры. Присматривает за ребятами из академии, за своим племянником, он тут повсюду. После тренировки он идет и наблюдает за игрой детей младше 18 лет.

Маркус может вернуться к Лиге Европы, к финалу Кубка Англии.