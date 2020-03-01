Сульшер: «Скорее всего, Рэшфорд появится на поле через пару месяцев»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился подробностями о нынешнем состоянии травмированного форварда команды Маркуса Рэшфорда.
Результаты сканирования можно назвать положительными. Нельзя ускорять процесс восстановления, скорее всего, Маркус появится на поле через пару месяцев. Но когда он будет готов, он станет сильнее.
Он находится с нами и в раздевалке перед матчами, и в перерывах между таймами. Он хочет видеть от своих напарников хорошей игры. Присматривает за ребятами из академии, за своим племянником, он тут повсюду. После тренировки он идет и наблюдает за игрой детей младше 18 лет.
Маркус может вернуться к Лиге Европы, к финалу Кубка Англии.