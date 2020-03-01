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Сульшер: «Скорее всего, Рэшфорд появится на поле через пару месяцев»

01 марта 2020, 09:21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился подробностями о нынешнем состоянии травмированного форварда команды Маркуса Рэшфорда.

Результаты сканирования можно назвать положительными. Нельзя ускорять процесс восстановления, скорее всего, Маркус появится на поле через пару месяцев. Но когда он будет готов, он станет сильнее.

Он находится с нами и в раздевалке перед матчами, и в перерывах между таймами. Он хочет видеть от своих напарников хорошей игры. Присматривает за ребятами из академии, за своим племянником, он тут повсюду. После тренировки он идет и наблюдает за игрой детей младше 18 лет.

Маркус может вернуться к Лиге Европы, к финалу Кубка Англии.

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Все комментарии
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
01 марта в 12:31
Маркусу здоровья
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
01 марта в 12:29
Для игр за клуб вернётся только в следующем сезоне, врятли финал кубка Англии и Лига Европы будет у МЮ
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
01 марта в 10:02
очень жаль , что Решфорд "слег" , на такую форму топовую вышел !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
01 марта в 09:32
Значит он уже ничем не поможет. К этому времени уже всё будет ясно - вылетят из этих турниров.
ДСА
ДСА
01 марта в 09:25
На него основные надежды.
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