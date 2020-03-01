Гвардиола: «Игры в Кубке Лиги с каждым годом даются всё тяжелее»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка английской Лиги с «Астон Виллой».

Первые наши победы в Кубке были особенными, так как ты не знаешь, сможешь ли выиграть. Только потом понимаешь всю трудность таких матчей. Так что на этот раз, если мы победим, я буду больше доволен, чем прежде. Кубок Лиги с каждым годом дается вся тяжелее.

Готовлюсь только к победе и никогда не думаю о том, какой будет разница в счете. У «Астон Виллы» была целая неделя для подготовки. Нам же выпала психологически и физически сложная игра с «Реалом». Конечно, после такого адреналин падает.