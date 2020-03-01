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Гвардиола: «Игры в Кубке Лиги с каждым годом даются всё тяжелее»

01 марта 2020, 08:39
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка английской Лиги с «Астон Виллой».

Первые наши победы в Кубке были особенными, так как ты не знаешь, сможешь ли выиграть. Только потом понимаешь всю трудность таких матчей. Так что на этот раз, если мы победим, я буду больше доволен, чем прежде. Кубок Лиги с каждым годом дается вся тяжелее.

Готовлюсь только к победе и никогда не думаю о том, какой будет разница в счете. У «Астон Виллы» была целая неделя для подготовки. Нам же выпала психологически и физически сложная игра с «Реалом». Конечно, после такого адреналин падает.

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ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 12:21
Одним трофеем больше одним меньше, пофиг
DXTK
DXTK
01 марта в 09:42
давай Пеп оформляй третий подряд кубок лиги и спокойно готовся еще раз нанизать халву.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
01 марта в 09:29
Он увидел это вчера, когда у Ливера это упало и превратились они в импотентов.
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