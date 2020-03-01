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Индзаги: «Во втором тайме „Болонья“ устроила нам трудности»

01 марта 2020, 08:02
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура Серии А с «Болоньей» (2:0).

Если бы в начале сезона мне сказали, что после 26 туров мы будем лидерами таблицы, то я бы удивился. Однако в конце предсезонной подготовки я был уверен в своей в команде, видел, на что парни способны. У нас есть отличные игроки, которые отличаются трудолюбием, отличная команда. В первом тайме мы могли забивать больше, после перерыва «Болонья» устроила нам трудности.

Встав у руля «Лацио» четыре года назад, я мечтал добиться успеха, вернуть клуб в еврокубки и выступать там регулярно. И у нас получилось. За последние четыре года мы выиграли три трофея.

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mihaluch
mihaluch
01 марта в 08:29
Лацио это Рим, а столица что-то должна выигрывать.
ДСА
ДСА
01 марта в 08:24
Проходной матч получился.
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