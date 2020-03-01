Индзаги: «Во втором тайме „Болонья“ устроила нам трудности»

Главный тренер «Лацио» поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура Серии А с «Болоньей» (2:0).

Если бы в начале сезона мне сказали, что после 26 туров мы будем лидерами таблицы, то я бы удивился. Однако в конце предсезонной подготовки я был уверен в своей в команде, видел, на что парни способны. У нас есть отличные игроки, которые отличаются трудолюбием, отличная команда. В первом тайме мы могли забивать больше, после перерыва «Болонья» устроила нам трудности.

Встав у руля «Лацио» четыре года назад, я мечтал добиться успеха, вернуть клуб в еврокубки и выступать там регулярно. И у нас получилось. За последние четыре года мы выиграли три трофея.