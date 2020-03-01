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Гаттузо: «Хочу, чтобы „Наполи“, владея мячом, был красивым, как Брэд Питт»

01 марта 2020, 08:13
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Торино» в матче 26-го тура Серии А.

У нас появилась определенная стабильность относительно результатов. Игра и самоотдача игроков растет. Нам надо продолжать в таком же ключе. Мы все контролировали, оставались твердыми. Я опасался этого матча, потому что у нас была напряженная неделя, но в итоге мы действовали очень хорошо.

Хочу, чтобы, владея мячом, мы были такими же красивыми, как Брэд Питт, а отбирая мяч – такими же страшными, как я.

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Ozabot
Ozabot
02 марта в 00:24
Некоторым комментаторам надо подлечить чувство юмора, Гаттузо смеется над своей внешностью. Хотя, мир уже отвык от старой школы, где самоирония считалась достоинством.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 13:24
Иногда у них проскакивает
galem72
galem72
01 марта в 10:42
Сомнительное сравнение с Питтом, но победа есть. ))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
01 марта в 09:34
Сравнение странноватое. Попахивает гомосеками.
Остапчук 67
Остапчук 67
01 марта в 09:06
Чувака понесло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 08:46, ред.
Питт : "Хочу быть красивым как "Наполи"....

ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 08:25
Соперник был слаб.
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