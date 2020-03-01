Гаттузо: «Хочу, чтобы „Наполи“, владея мячом, был красивым, как Брэд Питт»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал победу над «Торино» в матче 26-го тура Серии А.

У нас появилась определенная стабильность относительно результатов. Игра и самоотдача игроков растет. Нам надо продолжать в таком же ключе. Мы все контролировали, оставались твердыми. Я опасался этого матча, потому что у нас была напряженная неделя, но в итоге мы действовали очень хорошо.

Хочу, чтобы, владея мячом, мы были такими же красивыми, как Брэд Питт, а отбирая мяч – такими же страшными, как я.