Дженас: «Моуриньо приглашают для чемпионства, а не для борьбы за топ-4»

Бывший хавбек «Тоттенхэма» поделился мнением о главном тренере «шпор» :

Думаю, что Моуриньо приглашают для титулов и чемпионства, а не для борьбы за топ-4. «Тоттенхэм» должен подумать. Какой смысл приглашать Жозе и не выполнять его просьбы по формированию состава.

Надеюсь, что летом он получит все, что ему нужно. Понятно, что всех подряд невозможно купить. Однако «Тоттенхэму» необходимо стараться делать больше, чем для Почеттино. Если же такой разговор был и Моуриньо не получит требуемого, то все закончится плохо.