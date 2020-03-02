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Дженас: «Моуриньо приглашают для чемпионства, а не для борьбы за топ-4»

02 марта 2020, 15:10

Бывший хавбек «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас поделился мнением о главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо:

Думаю, что Моуриньо приглашают для титулов и чемпионства, а не для борьбы за топ-4. «Тоттенхэм» должен подумать. Какой смысл приглашать Жозе и не выполнять его просьбы по формированию состава.

Надеюсь, что летом он получит все, что ему нужно. Понятно, что всех подряд невозможно купить. Однако «Тоттенхэму» необходимо стараться делать больше, чем для Почеттино. Если же такой разговор был и Моуриньо не получит требуемого, то все закончится плохо.

Ранее Моуриньо высказался о борьбе за топ-4. 

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
02 марта в 20:23
Всё по делу ничего лишнего, хотите результат покупайте нужных игроков
ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 19:30
Жозе уже подмочил свою репутацию
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 19:14, ред.
Все верно Дженас говорит. Если подписали сильного тренера то дайте ему и сильных футболистов тоже. Негоже Мауру всяких бревен тренеровать. Шумахер же не ездил на Жигулях!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 марта в 17:03
На вариант "закончится плохо" кэфы будут не слишком высокие.
Байкал-38.
Байкал-38.
02 марта в 15:59
Смешно!
ДСА
ДСА
02 марта в 15:13
Команда у него не для чемпионства, сыровата.
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