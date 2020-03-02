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Президент «Лиона»: «Готовы играть с „Ювентусом“ на нейтральном поле»

02 марта 2020, 14:50
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион17.03.2020 в 23:00 Не начался

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что его клуб не против сыграть ответный матч с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов на нейтральном поле.

Вердикт за УЕФА. Есть новые детали по этому вопросу, так как матчи второй команды «Ювентуса» перенесли из-за подозрений на коронавирус у четырех игроков. А эта команда тренируется с основным составом. Посмотрим, как все сложится. Ждем решения УЕФА. Надеюсь, все будет хорошо, но если придется играть на нейтральном поле, мы готовы на это.

Напомним, что первый матч завершился победой «Лиона» с минимальным счетом. 

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 марта в 17:03, ред.
Совсем плохи дела у старухи, играть на своем запретили, судьи перестали соперников удалять и красные давать, Роналду пенальти не дают, матчи переносят, еще и короновирус. По-любому происки Интера или Лацио
h8you
h8you
02 марта в 15:54
давайте тогда вообще матч не проводить,пусть Лион идет дальше и скудетто интеру вручим
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 15:07
Иш какой хитрый! Нейтральное поле он хочет. Но это вам не поможет. Юве разнесет вас и на нейтральном поле тоже!!
FERIS
FERIS
02 марта в 15:02, ред.
Губа не дура у лягушатника.
Он хочет чтобы его команда играла в равных условиях с
Ювентусом.
Чтобы у туринцев не было преимущества в своём поле и своих болельщиков.
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