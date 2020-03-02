Президент «Лиона»: «Готовы играть с „Ювентусом“ на нейтральном поле»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что его клуб не против сыграть ответный матч с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов на нейтральном поле.
Вердикт за УЕФА. Есть новые детали по этому вопросу, так как матчи второй команды «Ювентуса» перенесли из-за подозрений на коронавирус у четырех игроков. А эта команда тренируется с основным составом. Посмотрим, как все сложится. Ждем решения УЕФА. Надеюсь, все будет хорошо, но если придется играть на нейтральном поле, мы готовы на это.
Напомним, что первый матч завершился победой «Лиона» с минимальным счетом.
Он хочет чтобы его команда играла в равных условиях с
Ювентусом.
Чтобы у туринцев не было преимущества в своём поле и своих болельщиков.
Он хочет чтобы его команда играла в равных условиях с
Ювентусом.
Чтобы у туринцев не было преимущества в своём поле и своих болельщиков.