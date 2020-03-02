Президент «Лиона»: «Готовы играть с „Ювентусом“ на нейтральном поле»

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02 марта 2020, 14:50

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что его клуб не против сыграть ответный матч с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов на нейтральном поле.

Вердикт за УЕФА . Есть новые детали по этому вопросу, так как матчи второй команды «Ювентуса» перенесли из-за подозрений на коронавирус у четырех игроков. А эта команда тренируется с основным составом. Посмотрим, как все сложится. Ждем решения УЕФА . Надеюсь, все будет хорошо, но если придется играть на нейтральном поле, мы готовы на это.

Напомним, что первый матч завершился победой «Лиона» с минимальным счетом.