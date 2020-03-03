Антон Миранчук: «Надеюсь, в ближайшее время вернусь в общую группу»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук сообщил, что надеется вскоре вернуться к тренировкам в общей группе.
Состояние отличное, надеюсь, что в ближайшее время вернусь в общую группу. Все будет зависеть от ощущений в ноге, сейчас вроде все нормально, просто уже хочется выйти на поле и набрать физическую форму. С «Ахматом» вряд ли сыграю.
Отметим, что Миранчук восстанавливается после травмы, полученной 1 февраля во встрече с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер.
Поединок «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 8 марта в рамках 21-го тура РПЛ.