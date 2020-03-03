Антон Миранчук: «Надеюсь, в ближайшее время вернусь в общую группу»

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03 марта 2020, 17:34

Полузащитник «Локомотива» сообщил, что надеется вскоре вернуться к тренировкам в общей группе.

Состояние отличное, надеюсь, что в ближайшее время вернусь в общую группу. Все будет зависеть от ощущений в ноге, сейчас вроде все нормально, просто уже хочется выйти на поле и набрать физическую форму. С «Ахматом» вряд ли сыграю.

Отметим, что Миранчук восстанавливается после травмы, полученной 1 февраля во встрече с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер.