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Антон Миранчук: «Надеюсь, в ближайшее время вернусь в общую группу»

03 марта 2020, 17:34

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук сообщил, что надеется вскоре вернуться к тренировкам в общей группе.

Состояние отличное, надеюсь, что в ближайшее время вернусь в общую группу. Все будет зависеть от ощущений в ноге, сейчас вроде все нормально, просто уже хочется выйти на поле и набрать физическую форму. С «Ахматом» вряд ли сыграю.

Отметим, что Миранчук восстанавливается после травмы, полученной 1 февраля во встрече с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер.

Поединок «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 8 марта в рамках 21-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
03 марта в 20:20
АНТОН , ЖДЕМ С АХМАТОМ НА ПОЛЕ !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
03 марта в 19:15
Желаю Миранчуку успехов
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