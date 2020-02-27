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Дзюба из-за травмы не сможет сыграть с «Локомотивом»

сегодня, 01:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив29.02.2020 в 19:00 Не начался

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба из-за травмы будет вынужден пропустить матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива», информирует источник.

Напомним, форвард «сине-бело-голубых» получил повреждение в товарищеской встрече с минским «Динамо» (1:1), которая состоялась 22 февраля.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Евгений Макрушин
сегодня в 02:42
Вот я поражаюсь таким как Вы...Зенит самый богатый клуб РПЛ,обладает сильнейшим составом и покровительством в высших эшелонах власти,а у Вас хватает совести городить про какие-то "случайности"...Зенит должен всех рвать в РПЛ,показывая отличный футбол и постоянно играть в плей-офф ЛЧ....а на деле в Европе очередной провал и лидерство в РПЛ против команд у которых проблем выше крыши...
Не стоит поражаться...))
По сравнению с участниками плейофф ЛЧ Зенит не то что "небогат"....а до неприличия "беден".....
А касаемо "рвать всех в РПЛ"....так этож РПЛ...и "богатство" тут не работает...тут ещё 264 фактора успешности....некий большой междусобойчик...))

Да и о немыслимом "финансовом превосходстве" речи быть не может....
Это не миллиардники в своих лигах......не Бавария в Германии...не Юве в Италии...и не ПСЖ во Франции....и незачем напраслину возводить....

Стоимость состава у Зенита 211 млн....
А без неиграющего Малкома...травмированного Мамманы...откомандированного Кокорина....травмированного Дзюбы....и пр... - Зенит если не уступает...то наверно примерно в одной категории с московскими командами по стоимости состава.....
Ни о каких сравнениях условных Барсы и Эйбара...речи нет...

И не стоит на шуточные высказывания реагировать фразами "Я таким поражаюсь"....
Поверь...мне тоже многое ...очень многое не нравится...как в управлении...так и в составе...
Можно и по-успешней использовать имеющееся финансовое благополучие....
Но времена такие...менеджеров много...а работать некому...)))

Откинув весь напускной сарказм и троллинг...жаль что Артёма не будет...
Ибо в последнее время действительно мотиватор и важная часть коллектива..
Победы Зениту !!!!!
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 02:00
Это хорошо.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 01:47
Без Дзюбы справимся
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:45
Вот я поражаюсь таким как Вы...Зенит самый богатый клуб РПЛ,обладает сильнейшим составом и покровительством в высших эшелонах власти,а у Вас хватает совести городить про какие-то "случайности"...Зенит должен всех рвать в РПЛ,показывая отличный футбол и постоянно играть в плей-офф ЛЧ....а на деле в Европе очередной провал и лидерство в РПЛ против команд у которых проблем выше крыши...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:33
Началось....
Ряд "случайностей" во благо московских команд стартовал....))
Турбина в судьи.....Кокорина в Сочи....Дзюбу в лазарет...
severnyj84
severnyj84
сегодня в 01:10
Жаль, здоровья Дзюбе!
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