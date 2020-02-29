Азмун не сыграет в матче с «Локомотивом»

Сообщается, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Иранский футболист не сможет сыграть в матче, так как накануне заболел.
Напомним, что из-за травмы также не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.
А вообще, что им некому забивать, что нам...
А вообще, что им некому забивать, что нам...
Что-то совсем куцее нападение у Зенита - Дриусси да Малком. Правда, и Локо летом никого в атаку не взял - один Эдер. Остальные с травмами или Реал кошмарят.
Локо удачи сегодня, все за Палыча однозначно!
Что-то совсем куцее нападение у Зенита - Дриусси да Малком. Правда, и Локо летом никого в атаку не взял - один Эдер. Остальные с травмами или Реал кошмарят.
Локо удачи сегодня, все за Палыча однозначно!
Человек-невидимка 👽
Человек-невидимка 👽
https://youtu.be/WMxcs7UpKtE
Зенит и Локо выходят сегодня на поле......
Зенит и Локо выходят сегодня на поле......
Матч без Миранчуков,Дзюбы,Кокорина и Азмуна...как то трудно назвать полноценной дуэлью Локо и Зенита...))
Спарринг-лайт...)))
Матч без Миранчуков,Дзюбы,Кокорина и Азмуна...как то трудно назвать полноценной дуэлью Локо и Зенита...))
Спарринг-лайт...)))
Московский план работает....))))
Кокорина в Сочи...Азмуна,Дзюбу в лазарет....
До игры ещё 6-7 часов....
Время ещё есть ........наверняка последуют сообщения о недомогании Барриоса,Малкома и Ивановича...
Московский план работает....))))
Кокорина в Сочи...Азмуна,Дзюбу в лазарет....
До игры ещё 6-7 часов....
Время ещё есть ........наверняка последуют сообщения о недомогании Барриоса,Малкома и Ивановича...
Ранее сообщалось, что вместо выбывшего из-за травмы А.Дэюбы в составе "Зенита" сыграет главный арбитр матча Е.Турбин.
Ранее сообщалось, что вместо выбывшего из-за травмы А.Дэюбы в составе "Зенита" сыграет главный арбитр матча Е.Турбин.