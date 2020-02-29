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Азмун не сыграет в матче с «Локомотивом»

сегодня, 12:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Сообщается, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Иранский футболист не сможет сыграть в матче, так как накануне заболел.

Напомним, что из-за травмы также не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:20
Семак : "Найдём кого поставить в состав." Зенит и Локо выходят сегодня на поле......
и там Халк сзади будет еъашить
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 14:19
Ну если Миллер не нашаманит, то отставание сократится до 8 очков. Удачи паравозам!
112910415
112910415
сегодня в 14:18
из умеющих забить на поле будет только Эдер !
andrefino13
andrefino13
сегодня в 14:14
Странно, но реально, многие люди, других клубов, будут болеть за Палыча, против хозяев Локомотива....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил makkie
сегодня в 14:13
В глаза бы еще увидеть, этого вашего Малкома. Человек-невидимка 👽
Вот включай сегодня телевизор, там наверняка покажут Малкома ;)
А вообще, что им некому забивать, что нам...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:13
Совсем плохи дела у бомжей, ребятам здоровья!
andrefino13
andrefino13
сегодня в 14:12
Без Дэюбы и Азмуна, Зениту ловить нечего, кроме играть на морально волевых, как будто у них минус два игрока в поле.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 14:04
вперед локо !
makkie
makkie
сегодня в 13:48
Азмуну здоровья!
Что-то совсем куцее нападение у Зенита - Дриусси да Малком. Правда, и Локо летом никого в атаку не взял - один Эдер. Остальные с травмами или Реал кошмарят.

Локо удачи сегодня, все за Палыча однозначно!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:47
Вот он шанс для Малкома.Или его тоже не будет? бояться что сглазят?
makkie
makkie ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:43
В глаза бы еще увидеть, этого вашего Малкома.
Человек-невидимка 👽
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:27
Кокорина бы сейчас проверить)))
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:24
Малком (Гердт) и миллер (Гафт) после матча...

killerman77
killerman77 ответил Сергей Саныч
сегодня в 13:20
Палыч отазмунит Богданыча.
а полицаи погладят гладиаторов по ягодицам...
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 13:19
не чего страшного два судьи с Дюковым сыграют против локо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:17
Семак : "Найдём кого поставить в состав."

Зенит и Локо выходят сегодня на поле......
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:17
Всё хана вонючим
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:14
За дзюбу и азмуна сыграет судья...
particular
particular
сегодня в 13:07
Для кого-то это повод подстелить газетку, а кто-то подумает о гостевой победе..:)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:06
Дзюба и Азмун - это ровно половина забитых голов команды в сезоне...

Матч без Миранчуков,Дзюбы,Кокорина и Азмуна...как то трудно назвать полноценной дуэлью Локо и Зенита...))

Спарринг-лайт...)))
VAN ARM
VAN ARM ответил Сергей Саныч
сегодня в 13:01
Палыч отазмунит Богданыча.
дельняк скатают)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:00
с таким набором и газпромом жаловаться на такие пустяки недопустимо))))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:00
Палыч отазмунит Богданыча.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:55
потеря потерь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:51
Малком зарешает, его одного за глаза хватит...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:49
"Зенит" не выиграет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:48
Вот и вишенка на верхушку торта....
Московский план работает....))))

Кокорина в Сочи...Азмуна,Дзюбу в лазарет....
До игры ещё 6-7 часов....
Время ещё есть ........наверняка последуют сообщения о недомогании Барриоса,Малкома и Ивановича...
Паровозов
Паровозов
сегодня в 12:47
-2 уже.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:47
Предполагается, что заболевшего С.Азмуна заменит видео помощник судьи С.Иванов.
Ранее сообщалось, что вместо выбывшего из-за травмы А.Дэюбы в составе "Зенита" сыграет главный арбитр матча Е.Турбин.
nubom
nubom
сегодня в 12:44
Зенит уравнивает составы...
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