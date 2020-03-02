Дзюба рискует пропустить матч с «Ахматом» в Кубке России

Участие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» остается под вопросом.
По информации источника, игрок занимается по индивидуальной программе. Состояние здоровья Дзюбы по-прежнему нестабильно, четких сроков возвращения в общую группу нет.
Напомним, что Дзюба пропустил матч «Зенита» с «Локомотивом» (0:0) в 20-м туре РПЛ.
А чемпионство только одно....надо уравнять...
С таким подходом и составом Зенит всё равно наверно на "золотой дубль" не уподобится...
А пыхтеть ради кого то с 6-го места....занятие сомнительное...согласен...
Кубок он и есть Кубок....пусть "неоснова" себя проявит.....
Впереди две домашние игры...с Уралом и Уфой....и надо на 100% 6 очков брать....
А уж Спартак с Сочами у Краснодара что то да отберут....в домашних матчах...))
А чемпионство только одно....надо уравнять...
С таким подходом и составом Зенит всё равно наверно на "золотой дубль" не уподобится...
А пыхтеть ради кого то с 6-го места....занятие сомнительное...согласен...
Кубок он и есть Кубок....пусть "неоснова" себя проявит.....
Впереди две домашние игры...с Уралом и Уфой....и надо на 100% 6 очков брать....
А уж Спартак с Сочами у Краснодара что то да отберут....в домашних матчах...))
Этот кубок важен для середняков, типа народной. Вот они пусть и суетятся...
Этот кубок важен для середняков, типа народной. Вот они пусть и суетятся...