Дзюба рискует пропустить матч с «Ахматом» в Кубке России

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02 марта 2020, 14:08

Участие нападающего «Зенита» в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» остается под вопросом.

По информации источника, игрок занимается по индивидуальной программе. Состояние здоровья Дзюбы по-прежнему нестабильно, четких сроков возвращения в общую группу нет.