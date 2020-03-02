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Дзюба рискует пропустить матч с «Ахматом» в Кубке России

02 марта 2020, 14:08
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Участие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» остается под вопросом.

По информации источника, игрок занимается по индивидуальной программе. Состояние здоровья Дзюбы по-прежнему нестабильно, четких сроков возвращения в общую группу нет.

Напомним, что Дзюба пропустил матч «Зенита» с «Локомотивом» (0:0) в 20-м туре РПЛ.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ЮГ РОССИИ
03 марта в 12:30
Сколько людей,столько мнений.Думаю все таки Ростов будет в ЛЕ.Но если ЛЧ,то буду только рад и сильно удивлен.Искренно удачи!!!!
oFANATo
oFANATo
02 марта в 23:15
Не будет Дзюбы подключат админресурс.
nikot
nikot
02 марта в 21:07
На поле не появится,а в раздевалке обнесет кого нибудь!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил PATRIOT1965
02 марта в 20:48
Верю что Ростову по силам групповой этап лиги чемпионов.И уже видел что такое лига чемпионов для Ростова.Очень достойно играли против грандов и знаменитых команд.Чем хуже нынешний ФК Ростов,только лучше+развитая инфраструктура.считаю что Лапочкина зарядили московские.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 марта в 20:22, ред.
Такое у меня впечатление, что пока дзюба не будет играть зенит ни одного матча не выиграет. 40 млн. далеко до него не вытянет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ЮГ РОССИИ
02 марта в 19:55
И еще,если не затруднит тебя скажи,ты действительно веришь или видишь Ростов в ЛЧ? Успокойся,там занято давно,хоть и 10 туров осталось.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ЮГ РОССИИ
02 марта в 19:52, ред.
Я то спокоен,это ты готов ради мячика развязать третью мировую.Лапочкин прав,каждый видит эпизод как хочет видеть.Кто такой Черданцев,если для тебя авторитет,то для меня никто.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил PATRIOT1965
02 марта в 19:09
Какой рикошет?посмотри повтор передачи Черданцева после тура.И успокойся уже,очко вы получили в этом матче и никто не заберёт.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Jeck Denielse
02 марта в 18:51
Так у Артёма Сергеевича уж есть 2 Кубка...и с Ростовом и с Зенитом.... А чемпионство только одно....надо уравнять... С таким подходом и составом Зенит всё равно наверно на "золотой дубль" не уподобится... А пыхтеть ради кого то с 6-го места....занятие сомнительное...согласен... Кубок он и есть Кубок....пусть "неоснова" себя проявит..... Впереди две домашние игры...с Уралом и Уфой....и надо на 100% 6 очков брать.... А уж Спартак с Сочами у Краснодара что то да отберут....в домашних матчах...))
Я предлагаю Кубок свиньям отдать. Они тогда сразу в группу ЛЕ осенью попадут . Слить невозможно будет , придётся попыхтеть.
Санчо Панса
Санчо Панса
02 марта в 18:04
Без Артема питерскому клубу будет туго! Да, вернулся Малком, но что с того? Дзюба все равно лидер Зенита в некоторых аспектах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ангел неБесГрешен
02 марта в 17:56, ред.
Не страшно, кубок Зенит нафик не нужен. Чтобы потом условный Арсенал с 6- го места из квалификации вылетел? Пусть сами о себе хлопочут...
Так у Артёма Сергеевича уж есть 2 Кубка...и с Ростовом и с Зенитом....
А чемпионство только одно....надо уравнять...

С таким подходом и составом Зенит всё равно наверно на "золотой дубль" не уподобится...
А пыхтеть ради кого то с 6-го места....занятие сомнительное...согласен...
Кубок он и есть Кубок....пусть "неоснова" себя проявит.....
Впереди две домашние игры...с Уралом и Уфой....и надо на 100% 6 очков брать....
А уж Спартак с Сочами у Краснодара что то да отберут....в домашних матчах...))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 марта в 17:20
И чем же рискует Дзюба ? ))
berda2003
berda2003
02 марта в 17:08
… работает с документами.
kolpankolpan
kolpankolpan
02 марта в 16:54
Целее будет.
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 16:32
Миллер и без Дзюбы разберётся.
nikoladolgov
nikoladolgov
02 марта в 16:15
Опять бухает ?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Аксинья
02 марта в 16:02
Рикошет на Нормане был,а Байрамян малость не успел выйти из оффсайта.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 16:00
Пусть поправляется.
Этот кубок важен для середняков, типа народной. Вот они пусть и суетятся...
SHMEL
SHMEL
02 марта в 16:00
У терека появляется шанс?Удачи ахмату.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Аксинья
02 марта в 15:54
Сетеевые маньяки- гостевая
Аксинья
Аксинья ответил PATRIOT1965
02 марта в 15:54, ред.
Если не трудно зайди в гостевую Ростова,там найдешь все./Байрамян в момент подачи/.......
Спс ок...удачи Ахмату в кубк
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Аксинья
02 марта в 15:54
Если не трудно зайди в гостевую Ростова,там найдешь все./Байрамян в момент подачи/.......
mihaluch
mihaluch
02 марта в 15:49
Дзюбан может также неожиданно поправиться.
Аксинья
Аксинья ответил PATRIOT1965
02 марта в 15:46
Самое интересное,что Лапочкин в этом эпизоде был прав.Многие это уже поняли на повторах,остальные поймут позже.Там и комментаторы запутали людей.
Ну тогда ответь мне какое именно нарушение было у ростовчан
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Аксинья
02 марта в 15:44, ред.
Самое интересное,что Лапочкин в этом эпизоде был прав.Многие это уже поняли на повторах,остальные поймут позже.Там и комментаторы запутали людей.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Аксинья
02 марта в 15:43
)))))🤣
Аксинья
Аксинья ответил PATRIOT1965
02 марта в 15:42
В Грозный со своим ВАР ом приедете или с нашим будем играть?))))
Ваш ВАР более аргументирован...по Лапочкину и К судить можно...не знаю только что кейс или калаш...
Mangur
Mangur
02 марта в 15:38
Без комментариев
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
02 марта в 15:35
Денег нет,пусть Заболотного выкупают за 100 тысяч.Рублей конечно.)))
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил PATRIOT1965
02 марта в 15:35
В Грозный со своим ВАР ом приедете или с нашим будем играть?))))
Там Дюкова хватит,ВАР зениту до лампочки!
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