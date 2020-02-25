Шюррле должен быть готов к матчу с «Динамо»

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пропустит игру с «Динамо» в 20-м туре РПЛ.
На этой неделе полузащитник должен приступить к тренировкам по индивидуальной программе. Также хавбек не смог бы принять участия в данной игре из-за перебора желтых карточек.
Еще отмечается, что нападающий Андре Шюррле должен быть готов к матчу 29 февраля.
Тут вопрос, что Наиль и дерби с цска пропустит. Проблемы с ахиллом, как бы не усугубить(
Тут вопрос, что Наиль и дерби с цска пропустит. Проблемы с ахиллом, как бы не усугубить(