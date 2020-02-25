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Шюррле должен быть готов к матчу с «Динамо»

сегодня, 16:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак29.02.2020 в 16:30 Не начался

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пропустит игру с «Динамо» в 20-м туре РПЛ.

На этой неделе полузащитник должен приступить к тренировкам по индивидуальной программе. Также хавбек не смог бы принять участия в данной игре из-за перебора желтых карточек.

Еще отмечается, что нападающий Андре Шюррле должен быть готов к матчу 29 февраля.

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Все комментарии
Коля Ретивый
Коля Ретивый
сегодня в 17:19
Шуррле к пердиву готовится.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:50
Спартаку уже ничто не поможет... Пациент всё...)))
Ekkimukk
Ekkimukk ответил rawer
сегодня в 16:48
он точно не сыграет, это было известно еще в декабре, у него перебор ЖК
Спасибо за уточнение. Подкорректировали
makkie
makkie
сегодня в 16:37
Умяров и так бы не сыграл, ибо с Ростовом получил ЖК - а следом и дисквалификацию на один матч из-за перебора.
Тут вопрос, что Наиль и дерби с цска пропустит. Проблемы с ахиллом, как бы не усугубить(
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 16:20
Этого никто и не заметит.
rawer
rawer
сегодня в 16:16
он точно не сыграет, это было известно еще в декабре, у него перебор ЖК
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