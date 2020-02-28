Тедеско: «У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит несколько матчей»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что рад возобновлению чемпионата России. Также он рассказал о состоянии травмированных футболистов «красно-белых».
Я счастлив, что нам снова предстоит играть. Наконец-то возобновляется чемпионат, мы все хотим играть, так что скучал не только я.
У Наиля (Умярова – ред.) проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает всё возможное для его выздоровления, он очень важен для нас. А в остальном, кроме Селихова и Шюррле, все здоровы. У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей.
Отметим, что завтра «Спартак» сыграет с «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ. Ранее «Динамо» анонсировало этот поединок специальным видеороликом.
Но проблема там скорее не только в питании.
Но проблема там скорее не только в питании.
Кушает траву по советам жены, а на деле только ослабляет свой организм. Какие тут нагрузки, откуда силам взяться? И так выглядит как пленный немец в 45-м.
Видимо, летом вернётся обратно в Боруссию.
Кушает траву по советам жены, а на деле только ослабляет свой организм. Какие тут нагрузки, откуда силам взяться? И так выглядит как пленный немец в 45-м.
Видимо, летом вернётся обратно в Боруссию.