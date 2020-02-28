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Тедеско: «У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит несколько матчей»

сегодня, 13:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что рад возобновлению чемпионата России. Также он рассказал о состоянии травмированных футболистов «красно-белых».

Я счастлив, что нам снова предстоит играть. Наконец-то возобновляется чемпионат, мы все хотим играть, так что скучал не только я.

У Наиля (Умярова – ред.) проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает всё возможное для его выздоровления, он очень важен для нас. А в остальном, кроме Селихова и Шюррле, все здоровы. У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей.  

Отметим, что завтра «Спартак» сыграет с «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ. Ранее «Динамо» анонсировало этот поединок специальным видеороликом.

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Все комментарии
vm777
vm777 ответил makkie
сегодня в 15:12
Шюррле весь в болячках. Кушает траву по советам жены, а на деле только ослабляет свой организм. Какие тут нагрузки, откуда силам взяться? И так выглядит как пленный немец в 45-м. Видимо, летом вернётся обратно в Боруссию.
Макс, привет!) Я бы его уже сейчас отправил в Германию. Он этой весной не помощник Спартаку.
Но проблема там скорее не только в питании.
cska vperiod
cska vperiod ответил Leha-ha50
сегодня в 15:04
Немец немца пожалеет , перетрудится не даст.
Нельзя так отзываться о своём клубе федун может тебя наказать.
cska vperiod
cska vperiod ответил EAGinLE
сегодня в 15:03
Удачи Спартаку
В чём?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:02
Ахахах! Цорн подсеял федуну чимпьёна мира.
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135 ответил makkie
сегодня в 14:35
Шюррле весь в болячках. Кушает траву по советам жены, а на деле только ослабляет свой организм. Какие тут нагрузки, откуда силам взяться? И так выглядит как пленный немец в 45-м. Видимо, летом вернётся обратно в Боруссию.
конечно вернется. какой смысл его выкупать да еще с такой личкой?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:48
Не играл, а уже проблемы.
makkie
makkie
сегодня в 13:40
Шюррле весь в болячках.
Кушает траву по советам жены, а на деле только ослабляет свой организм. Какие тут нагрузки, откуда силам взяться? И так выглядит как пленный немец в 45-м.

Видимо, летом вернётся обратно в Боруссию.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:34
Немец немца пожалеет , перетрудится не даст.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:33
Всем Здоровья! Спартак в ФНЛ!!!
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 13:28
Даже Шуррле не хочет спасать свиней от пердива.
Footbolista
Footbolista ответил particular
сегодня в 13:21
Отсутствие мотивации при высокой зарплате убивает любой профессионализм...даже немецкий...
particular
particular ответил Footbolista
сегодня в 13:19
До конца сезона как раз осталось несколько матчей...
Видимо, у чемпиона, просто, проблемы... Не только с голеностопом...
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 13:17
Хорошо пристроился, постоянно лечится и ужинает в дорогих ресторанах.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 13:16
Негоже чемпиону мира среди свиней играть.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:13
Андрюха просек фишку как можно не играть и доить федуна
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 13:11
Удачи Спартаку
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:10
До конца сезона как раз осталось несколько матчей...
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