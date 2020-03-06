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Смородская: «С Сёминым сложно согласовывать трансферы»

вчера, 18:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о конфликте между генеральным директором «железнодорожников» Василием Кикнадзе и главным тренером команды Юрием Сёминым:

Кикнадзе - член совета директоров. На нем, конечно, будет держать слово.  Он хочет сказать, что единолично не принимает решений.

У меня были конфликты, которые спровоцировал сам Юрий Палыч. Мы с ним никогда не ругались. Но, делая разные заявления в СМИ, он представлял ситуацию как конфликтную. У нас ни разу не было открытых стычек. И с этой чертой сложно свыкнуться.

Не обсуждала с Сёминым эти заявления. Это бессмысленно. Каждый человек выбирает тактику отношений. И что толку говорить о том, что можно выбрать другую тактику. Про Юрия Палыча не скажешь, что он делает что-то необдуманно.

Вообще все трансферы с ним даются кровью, потом, тяжелой работой и кучей компромиссов. В любом трансфере нужно идти на компромисс. А если трансферы не получаются, значит, просто нет склонности к компромиссу.

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мангo
мангo ответил Leha-ha50
сегодня в 01:40
Теперь понятно почему ни один тренер долго при Смородской не проработал.
Скорее наоборот, Семин не сладил ни с один президентом , типа "особенный", выставляя себя в глазах фанов хорошим а президентов плохими .. типа "метр" а ничего сам не добился.. только позоры в ЛЕ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:49
Теперь понятно почему ни один тренер долго при Смородской не проработал.
beefs
beefs
вчера в 19:49
Что не даёт...
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 19:49
Семин Мэтр фут бола . А смородина ..... :)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:16
Смородская, брысь!!!
Брулин
Брулин
вчера в 19:11
Такое впечатление что некоторые журналисты тоже не прочь спровоцировать 62а против ЮП -ча
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 19:04
Конечно тяжело, особенно когда ты привозишь апз входящих в топ 10 Европы
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:03
Предлагают г..., а Юра не соглашается.
League1
League1
вчера в 18:51
Смородская и Юрий Павлович Сёмин. Две фигуры совершенно разного масштаба. Одна купчиха без мозгов, салтычиха, которой место в клетке. А другой - отличный тренер, превративший Локомотив из пятого колеса в телеге московских команд в настоящего гранда отечественного футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:48, ред.
В чём суть конфликта ??
Телевизионщик...продюсер...комментатор....ведущий....и редактор программы "Клуб путешественников" понимает в футболе больше Сёмина который посвятил этому спорту более 60-ти лет ???
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 18:41
это скорее комплимент Палычу
Stiv28
Stiv28
вчера в 18:38
Этой тетке нужно запретить даже вспоминать о футболе.
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