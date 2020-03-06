Смородская: «С Сёминым сложно согласовывать трансферы»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о конфликте между генеральным директором «железнодорожников» Василием Кикнадзе и главным тренером команды :

Кикнадзе - член совета директоров. На нем, конечно, будет держать слово. Он хочет сказать, что единолично не принимает решений.

У меня были конфликты, которые спровоцировал сам Юрий Палыч. Мы с ним никогда не ругались. Но, делая разные заявления в СМИ , он представлял ситуацию как конфликтную. У нас ни разу не было открытых стычек. И с этой чертой сложно свыкнуться.

Не обсуждала с Сёминым эти заявления. Это бессмысленно. Каждый человек выбирает тактику отношений. И что толку говорить о том, что можно выбрать другую тактику. Про Юрия Палыча не скажешь, что он делает что-то необдуманно.

Вообще все трансферы с ним даются кровью, потом, тяжелой работой и кучей компромиссов. В любом трансфере нужно идти на компромисс. А если трансферы не получаются, значит, просто нет склонности к компромиссу.