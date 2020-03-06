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Самедов рассказал, что жалеет о несостоявшемся переходе в чемпионат Испании

вчера, 13:10

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов станет новым героем документального цикла «Жизнь после спорта» на «Матч ТВ». Телеканал поделился одним из высказываний Самедова в рамках этой программы.

Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось 2-3 предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор. Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне все нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались. Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать всё немного иначе.

Премьера выпуска программы «Жизнь после спорта», посвященного Самедову, состоится на «Матч ТВ» 6 марта. Начало – в 17.55 мск.

Напомним, ранее сообщалось, что Самедов занялся агентской деятельностью.

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Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:25
Торгуй уже арбузами и успокойся...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:56
Теперь пусть локти кусает
112910415
112910415
вчера в 17:41
совсем другой, повзрослевший Самедов не может советовать тому, молодому ...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:16
Ошибка арбузника переход в спартак, там как правило все заканчивают с футболом.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:02
Что было, то было.
ДСА
ДСА
вчера в 13:58
Там были зарплаты ниже.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 13:48
Чушь. Любая версия Самедова в конце концов выбрала бы лёгкие бабки. Трудно быть у воды и не напиться..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:48
Жалей, не жалей, время ушло.
ошалевший
ошалевший
вчера в 13:46
легко говорить об этом когда зарплату уже не получаешь,а когда был шанс пойти на понижение даже если вернуть время он бы поступил так же
Принц тарасовский
Принц тарасовский
вчера в 13:11
Иногда лучше торговать арбузами, чем играть в футбол.
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