Самедов рассказал, что жалеет о несостоявшемся переходе в чемпионат Испании

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вчера, 13:10

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» станет новым героем документального цикла «Жизнь после спорта» на «Матч ТВ». Телеканал поделился одним из высказываний Самедова в рамках этой программы.

Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось 2-3 предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор. Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне все нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались. Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать всё немного иначе.

Премьера выпуска программы «Жизнь после спорта», посвященного Самедову, состоится на «Матч ТВ» 6 марта. Начало – в 17.55 мск.

Напомним, ранее сообщалось, что Самедов занялся агентской деятельностью.