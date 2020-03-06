Врассыпную. Что происходит с ЦСКА?

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сегодня, 12:30

После ничьей имени Марио и поражения в диком дерби «Соккер.ру» оценивает, насколько Ганчаренко близок к новой черной серии.

У «армейцев» остался всего один защитник

Раньше с игроками обороны проблем не было, поскольку Березуцкие и Игнашевич, невзирая на ошибки, были квалифицированными игроками именно своей линии. А теперь посмотрите на тех, кто в заявке. Гогуа является великим защитником только для родных и агента Селюка. Странно смотрелся Шарлия – не уровня «армейцев» футболист.

Очень жаль Дивеева – явно не становится российским де Лигтом. По формату похожие ребята, но голландец окружен заботой великих защитников и вратаря, может вырасти в легенду, а вот Игорю сложнее, ведь Карпов не обладает опытом, Васин – уровнем мастерства. Вообще, сейчас чемпионских во всех смыслах защитников у ЦСКА не найти.

Например, даже у «Спартака» Кутепов и Джикия были чемпионами, а также могут перехватывать мячи и отдавать первый пас соотвественно, и это отличает их от зависимого Виктора Васина, что добивался успехов рядом с опытными легендами ЦСКА , но на коротком отрезке.

Длительное время надежно в защите у «армейцев» никто не играет. Во-первых, Обляков и Кучаев – работали слева по всему флангу, не защитники. Во-вторых, Набабкин – средний футболист, всегда таким был. Щенников, к сожалению, потерялся из-за травм. В-третьих, Фернандес — чистый игрок атаки. У ЦСКА здесь и сейчас один чемпионский защитник по фамилии Акинфеев, но Игорь не может спасать всегда.

Ганчаренко совсем не уважает окружающих

У Виктора Михайловича не было причин показывать Тедеско поднятую вверх ладонь – демонстративно отказываться от рукопожатия. Проигрывать надо уметь, чтобы проигрывать редко. Но эта фраза не о Ганчаренко. Белорусский специалист десятки раз вел себя нагловато, самым воспитанным в российском футболе не является.

Он дерзкий. Когда Виктор Михайлович недоволен действиями судьи – наговорит на две дисквалификации, а когда в дерби были решения в его пользу – вдруг решил похвалить. Кстати, это тоже нарушение нового закона. Если бы в РФС вправду заботились о репутации арбитров, то написали бы поправку, где похвала не попадает под штрафные санкции.

Ганчаренко не оштрафуют, но он дергается. Несет себя, как молодой Моуриньо: все знаю, все умею, всех обыграю. А результаты, как у седого Жозе. Если бы Виктор Михайлович успокоился, выдохнул, начал замечать мелочи и уважать соперников – могли поверить, что его в ЦСКА все устраивает. А так остается гадать, хочет ли белорус работать в команде, или же заходит в фазу Кононова?

Если весной у москвичей «поплывет» тренер – быть беде, ведь среди фанатов «армейцев» уже есть те, кто предлагает больше ответственности взваливать на хлипкие плечи Ганчаренко. Наставник чудит, хотя не отклоняюсь от теории, что сейчас более крутого тренера ЦСКА мог бы найти только в лице Слуцкого. Но экс-чемпион уехал в Казань, а Ганчаренко задает неправильный ритм игры, позволяя соперникам считывать подход «армейцев».

ЦСКА слишком легко раздавить и разорвать

Аутсайдер Ла Лиги «Эспаньол» обыгрывал москвичей. «Урал» мог забивать второй гол и тогда выиграл бы у ЦСКА с тем же счетом, что «Крылья Советов» при поддержке Соболева в первом круге. Середнякам стало проще с «армейцами». Раньше ЦСКА отличался как раз тем, что где другие фавориты теряли – там москвичи подбирали три пункта, невзирая на качество футбола.

Нельзя вечно искать причину неудачи в посторонних факторах. В понедельник «армейцы» сыграют против «Ростова» в гостях – сложнейший для них выезд, но сколько теряли очки, когда напротив были команды, что готовы куда хуже, чем коллектив Карпина? Проиграть «Спартаку» Кононова надо было умудриться – два гола забил защитник Жиго. Потом серию побед убили 5:1 против «Лудогорца» — очевидная недооценка соперника и снова цирк в защите.

Первый тайм против «Ростова» дома – самый ужасный футбол ЦСКА в сезоне. «Уфе» позволили отыграться в концовке. «Динамо» проиграли – Влашич не забил с пенальти, но ведь тогда нанесли один удар с игры, сами виноваты. Можно выделить арбитров в ничьих против «Сочи» и «Зенита», но кто мешал забить по одному мячу? А в дерби со «Спартаком» к 14-й минуте горели 2:0. ЦСКА нарывается, их оборона часто трещит по швам.

Виноваты в бедах не только тренер и защитники

И от этого ситуация становится еще сложнее. Обратите внимание на раздвоение личности. Для ЦСКА в порядке вещей пустить два от Соболева против «Крыльев Советов», а потом собрать «сухарь» против «Локомотива» вместе с победой. Для них нормально вынести «Урал» в гостях 0:3, но в ответной игре показать совсем другой футбол по части обороны и реализации.

А вот и добрались до еще одного бича «армейцев». Виноват Гинер, что не отпустил Чалова за рубеж – Федор до сих пор не отошел. Да и напарника надежного пока нет, Шкурин лишь вливается в команду. Звон перекладин или штанг не властен над итоговым счетом поединка – Влашич оторван от команды, нежностью единства атаки ЦСКА не подкреплены, поскольку Бийол выходит вперед спасать положение, и чаще всего – неудачно.

Для Ганчаренко точно остается загадкой, почему это в команде есть Фернандес, Влашич, Чалов и Обляков – люди с последним пасом, но налицо дефицит реализованных передач. Виктор Михайлович понятия не имеет, где голы? Даже когда ЦСКА близок, даже если разгоняет десятки атак – не просыпаются утром в обнимку с победами. Дело в качестве. ЦСКА по суммарной опасности моментов ниже «Спартака», причем отрыв большой.

Не пляшут под одну мелодию. Фернандес, Влашич, Чалов или Обляков – отдельные элементы, оседлать стабильную игру не могут. Причем ЦСКА намного проще прилично рубиться против «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» или «Спартака», нежели проводить «рядовые поединки». Но вторых ведь больше. Не выносишь «Ференцварош» и «Лудогорец» — теряешь такие нужные клубу миллионы от УЕФА , ведь не играешь в плей-офф Лиги Европы.

Дома не обыгрываешь в чемпионате «Урал», «Сочи» и «Уфу» – не попадешь в Лигу чемпионов, где уровень премиальных еще выше. И в этом сезоне последний на ближайшие годы шанс получить прямую путевку за второе место, которое «армейцы» пока еще достают. Не сказать, что ЦСКА играет однозначно плохо – даже против «Спартака» были отрезки, где напоминали студенческую сборную, усиленную Акинфеевым, Фернандесом и Влашичем, и против «Урала» били и били по воротам.

Однако у команды Ганчаренко очевидно неправильный футбол – в смысле неэффективный и не победный, поскольку какой-то незрелый, как и сама команда. «Армия» без четкой коллективной работы обречена на поражения. Наверное, ничего удивительного, но фанаты привыкли к зрелому футболу. Нарушить покой Акинфеева в сезоне слишком просто – в РПЛ всего 7 раз из 20 ушли с поля с «сухарями», хотя часто неспокойными, тревожными, как сон больного ребенка. И, пожалуй, болеют заслуженно.

Футболисты не понимают, куда движется весь клуб

А деньги-то есть? ВЭБ ищет клубу владельца, солидных новичков не ждут, ЛЧ нужна как способ заработать, а не сделать шаг к борьбе за чемпионство в 2021 году. Вот и нет отдачи от всех игроков. Например, Чалов сейчас относится к игре за ЦСКА непрофессионально. Плевать, какой там «Кристал Пэлас» его приглашал, если есть контракт с москвичами и статус лучшего снайпера прошлого сезона – тащи, будь лидером.

Ганчаренко тоже в клубе не первый сезон, давно пора понять, что без надежного фундамента тактика «выждем в защите и порвем всех в атаке без единства» не сработает. Виноваты также все оборонцы, особенно Карпов – и ошибки дикие были, и мерзкие уловки против «Спартака» юного защитника не красят. Симуляция в моменте с Понсе была лишней. Дивеев и Карпов могут вырасти, но мы же говорим о весне-2020, и пока оба — ошибаются.

У соперников ЦСКА , где в опорной зоне проходной двор – Бистрович и Ахметов попросту не Вернблум по амплуа, много свободы. У москвичей давно нет достойного левого латераля – Набабкин, Щенников, Обляков и Кучаев не зеркальное отражение Фернандеса. Зато есть Федор Чалов, что ищет верного напарника, но лишь ждет новых голов и матчей со Шкуриным с первых минут. Также у ЦСКА есть тренер, что не пожал руку сопернику. И не потому, что боится коронавируса.

По состоянию на начало марта именно «армейцы» ближе всех из группы лидеров к тому, чтобы раскиснуть и провалить погоню за путевкой в ЛЧ . С другой стороны, сто раз видели, как ЦСКА недобирал, грубо ошибался, а потом все менялось, словно по взмаху волшебной палочки. Это «армейцы», проваливать битвы, чтобы выигрывать войны – их обычное состояние. Но есть существенная разница между командой Слуцкого, что могла стать чемпионом, существенно отстав от соперников до зимнего перерыва, и командой Ганчаренко.

Молодые глупят, поскольку плохо себя контролируют, а те были опытными. Те были чемпионами и возвращались на вершину, а эти понятия не имеют, куда идет клуб? Порок юности проходит со временем, однако результат нужен здесь и сейчас. Впереди «Ростов», «Уфа», «Динамо» и новое дерби против «Спартака». Если срочно не вернуться к победам – а у ЦСКА четыре поединка подряд без успехов, если учитывать матчи прошлого года, то Ганчаренко снова начнут спрашивать о черной серии, а Бабаев начнет искать команде другого тренера.