Кикнадзе: «Я не вижу альтернативы Прядкину»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клубы российской Премьер-Лиги доверяют президенту организации Сергею Прядкину.
Я не вижу альтернативы Прядкину, если такая фигура появится, то надо будет смотреть на программу действий. Работает ли Сергей Геннадьевич безгрешно? Да нет, есть, наверное, вопросы по ТВ-правам, по организации работы с болельщиками. Но Сергей Геннадьевич работает уже много-много лет, клубы его знают и доверяют ему, знают, что он готов отстаивать их интересы.
Отметим, что в общении с журналистами Кикнадзе также рассказал, какие варианты усиления состава были у «Локомотива» зимой.
Чего то разговорился Василек , не к добру это!!!
Чего то разговорился Василек , не к добру это!!!