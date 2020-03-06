Кикнадзе: «Я не вижу альтернативы Прядкину»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клубы российской Премьер-Лиги доверяют президенту организации Сергею Прядкину.

Я не вижу альтернативы Прядкину, если такая фигура появится, то надо будет смотреть на программу действий. Работает ли Сергей Геннадьевич безгрешно? Да нет, есть, наверное, вопросы по ТВ-правам, по организации работы с болельщиками. Но Сергей Геннадьевич работает уже много-много лет, клубы его знают и доверяют ему, знают, что он готов отстаивать их интересы.