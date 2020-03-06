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Кикнадзе: «Я не вижу альтернативы Прядкину»

вчера, 12:01

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клубы российской Премьер-Лиги доверяют президенту организации Сергею Прядкину.

Я не вижу альтернативы Прядкину, если такая фигура появится, то надо будет смотреть на программу действий. Работает ли Сергей Геннадьевич безгрешно? Да нет, есть, наверное, вопросы по ТВ-правам, по организации работы с болельщиками. Но Сергей Геннадьевич работает уже много-много лет, клубы его знают и доверяют ему, знают, что он готов отстаивать их интересы.  

Отметим, что в общении с журналистами Кикнадзе также рассказал, какие варианты усиления состава были у «Локомотива» зимой.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
вчера в 20:34
Гнать его вместе с сынишкой из нашего футбола.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:26
Какое счастье что в банановой империи зла столько благородных незаменимых людей.
beefs
beefs
вчера в 14:31
Надо же какая бедная страна...
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 14:17
Прядкин поставлен свыше.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
вчера в 13:16
От Василия в Локо- толку как от Ленина в революции , чем быстрее кикнадзе уйдет , тем для Локо станет светлее ! Помоги Господи убрать этого не кчемного баласта в Локо !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:58
мафия ещё та! попробуй сдвинь их хорошо пристроились блин
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:55
Позиции Прядкина сильны, не время ссориться.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:36
И тут Васятку понесло!!!
Чего то разговорился Василек , не к добру это!!!
drug01
drug01
вчера в 12:32
А как же Бубнов или другие.....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:25
Вся суть политики в России одним словом.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:08
Лишний раз лизнуть во вред не будет...
bankirr
bankirr
вчера в 12:03
С одного корыта питаются.
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