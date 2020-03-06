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Балахнин: «Не совсем понятно, как на ЦСКА отразится поражение в дерби»

вчера, 02:35
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА09.03.2020 в 14:00 Не начался

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин в преддверии матча бывшей команды против ЦСКА в 21-м туре РПЛ поделился мнением о психологическом состоянии «армейцев» после поражения от «Спартака» (2:3) в Кубке России.

Безусловно, поражение ЦСКА в Кубке на этой неделе от принципиального соперника имеет важное значение в преддверии встречи с «Ростовом». Не совсем понятно, как «армейцы» воспримут эту неудачу. С одной стороны, это может разозлить их и только добавить мотивации в грядущей игре. Но может быть и наоборот. Что касается усталости, то не думаю, что 120 минут в кубковой игре могут как-то серьёзно сказаться на «красно-синих» в физическом плане. Всё-таки у них молодая команда, и сезон только-только возобновился.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:17
Чего там непонятного? Пролетят,как бульба над Борисовым.Дай бог,чтобы за пятое место зацепились к окончанию сезона.
астап бендер
астап бендер
вчера в 13:35, ред.
"Великий" эксперт Балахнин сказал-отразится в хорошую сторону,а может и в плохую.
Смех и грех с такими горе-экспертами.Где он это говорит и кто его слушает???
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:59
А какие у Спартака надежды на еврокубки?. Полуфинал с Зенитом играют в Питере. Результат известен и очевиден. Дзюба не уходит с поля, не забив Спартаку по старой любви.
Это понятно, но ЦСКА же хотелось самим их высадить, тоже по старой любви
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Serg_Diamond
вчера в 12:51
Матч будет иметь важнейшее турнирное значение. Если в кубке со Спартаком интерес был чисто насолить Спартаку, лишив их надежды на еврокубки, то в матче с Ростовом идет борьба за зону ЛЧ. При всех неудачах, игра ЦСКА показала, что команда подготовлена хорошо и способна бороться с любым соперником, но нужно лучше настраиваться на игры, не допускать на поле расхлябанности, играть и биться на поле все 90 минут. Игра складывается из мелочей - тут не добежал, там споткнулся, там по мячу не попал и получай результат.
А какие у Спартака надежды на еврокубки?. Полуфинал с Зенитом играют в Питере. Результат известен и очевиден. Дзюба не уходит с поля, не забив Спартаку по старой любви.
Судья Иванов
Судья Иванов ответил Аксинья
вчера в 12:42, ред.
Главное слово будет за Безбородовым...
Всё решит судья Иванов из ростова, платить на ипподроме.
Gruznoff
Gruznoff
вчера в 12:15
Второе поражение от спартака, отскок от Урала на своем поле, пора задуматься, а не орать о своем величии.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 12:15
А почему этот вопрос так волнует Балахнина? Не знает на какую команду ставить в букмекерской конторе?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:13
Никак не отразится а вот на хрющах точно отразится и никакого подьёма не будет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:12, ред.
Матч будет иметь важнейшее турнирное значение. Если в кубке со Спартаком интерес был чисто насолить Спартаку, лишив их надежды на еврокубки, то в матче с Ростовом идет борьба за зону ЛЧ. При всех неудачах, игра ЦСКА показала, что команда подготовлена хорошо и способна бороться с любым соперником, но нужно лучше настраиваться на игры, не допускать на поле расхлябанности, играть и биться на поле все 90 минут. Игра складывается из мелочей - тут не добежал, там споткнулся, там по мячу не попал и получай результат.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Kuvan
вчера в 12:11, ред.
ЦСКА давно был задавлен Лудогорцем и Ференцварошом, следующий этап пердив.
При чем Лудогорец к пердиву? Свинкам уже снится пердив, они там и окажутся
Суеверный
Суеверный
вчера в 11:35
Никак не отразится. Всех с детства приучают не помнить прошлое и не думать о дальнейшем. Только над предстоящей игрой.
drug01
drug01
вчера в 11:32
Игра покажет
Kuvan
Kuvan
вчера в 11:01
ЦСКА давно был задавлен Лудогорцем и Ференцварошом, следующий этап пердив.
max74
max74
вчера в 10:11
Размышления физрука
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Аксинья
вчера в 09:47
Главное слово будет за Безбородовым...
Надеюсь, в нынешней ситуации, когда потерянные армейцами очки пользы СпаМу не дадут, намеренно коннице вредить не будет. Разве что из "классовой" ненависти...😉
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Аксинья
вчера в 09:41
"Ростов" в этом сезоне уныло не играет...
Это да. Я прям опять Карпина зауважал. 👍
VIPded
VIPded
вчера в 09:17
Пофик на кубок, нам серебро чемпа надо!)))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 08:26
Серёжа, иди о бобслее рассуждай
Аксинья
Аксинья ответил VAN ARM
вчера в 07:59
думаю ни как. будет унылая игра!
"Ростов" в этом сезоне уныло не играет...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил мангo
вчера в 07:32
хуже уже некуда
Не скажи ...! То ли ещё будет ?! )) А вот ,как ,многие ваши любят выражаться ,в матче с Ростовом ,- ВСЯ СТРАНА БУДЕТ ЗА РОСТОВ !!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:09
думаю ни как. будет унылая игра!
112910415
112910415
вчера в 06:42
очень просто отразится
землю грызть будут !
ABir
ABir
вчера в 05:49
На профи не должно отражаться
Аксинья
Аксинья
вчера в 05:37
Главное слово будет за Безбородовым...
мангo
мангo
вчера в 03:53
хуже уже некуда
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