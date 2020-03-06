Балахнин: «Не совсем понятно, как на ЦСКА отразится поражение в дерби»

Экс-наставник «Ростова» в преддверии матча бывшей команды против ЦСКА в 21-м туре РПЛ поделился мнением о психологическом состоянии «армейцев» после поражения от «Спартака» (2:3) в Кубке России.

Безусловно, поражение ЦСКА в Кубке на этой неделе от принципиального соперника имеет важное значение в преддверии встречи с «Ростовом». Не совсем понятно, как «армейцы» воспримут эту неудачу. С одной стороны, это может разозлить их и только добавить мотивации в грядущей игре. Но может быть и наоборот. Что касается усталости, то не думаю, что 120 минут в кубковой игре могут как-то серьёзно сказаться на «красно-синих» в физическом плане. Всё-таки у них молодая команда, и сезон только-только возобновился.