Брейтуэйт: «Хочу надолго остаться в „Барселоне“»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением о том, что по слухам его могут продать в летнее трансферное окно:

Я здесь для того, чтобы провести тут много лет. Я слышал только позитивные вещи. Люди удивляются, что я буду играть в Лиге чемпионов. Это хорошо. Моя цель — удивить людей. Планирую играть в «Барселоне» много лет.

Сейчас был идеальный момент для перехода. Некоторые вещи случаются в жизни. Эта возможность должна была произойти.

Я просто остаюсь собой. Суарес — великолепный парень. Он хорошо меня принял в команде. Луис является примером для меня, потому что он — лучший форвард в мире. У нас в команде есть лучший игрок и лучший нападающий.

Жду, когда Суарес вернется на поле, потому что у него можно многому научиться. Пришел сюда для того, чтобы показать то, на что я способен. Я здесь не просто так. У меня есть свои цели, которые я собираюсь достичь.