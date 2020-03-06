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Брейтуэйт: «Хочу надолго остаться в „Барселоне“»

вчера, 20:25

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт поделился мнением о том, что по слухам его могут продать в летнее трансферное окно:

Я здесь для того, чтобы провести тут много лет. Я слышал только позитивные вещи. Люди удивляются, что я буду играть в Лиге чемпионов. Это хорошо. Моя цель — удивить людей. Планирую играть в «Барселоне» много лет.

Сейчас был идеальный момент для перехода. Некоторые вещи случаются в жизни. Эта возможность должна была произойти.

Я просто остаюсь собой. Суарес — великолепный парень. Он хорошо меня принял в команде. Луис является примером для меня, потому что он — лучший форвард в мире. У нас в команде есть лучший игрок и лучший нападающий.

Жду, когда Суарес вернется на поле, потому что у него можно многому научиться. Пришел сюда для того, чтобы показать то, на что я способен. Я здесь не просто так.  У меня есть свои цели, которые я собираюсь достичь.

Напомним, что каталонцы подписали Брейтуэйта в прошлом месяце. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:09
Пока ни в чем существенном замечен не был.
рус фан
рус фан
вчера в 23:05
Пока своей игрой не впечатляет, возможно примерно то же самое как с Боатенгом с ним произойдет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:49
удачи тебе парень.но пора уже парочку голов забить
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:32
я тоже
удачи!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:28
Вряд ли это случится.
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
вчера в 20:27
ахахахахп
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