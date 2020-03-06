МЮ прибавил перед дерби. Нашли секретный ингредиент

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сегодня, 10:00

Сульшер и его футболисты подошли к черте, где их спасет только правдивость. Детали – на «Соккер.ру».

Особенность «Манчестер Юнайтед» в том, что у них нет клубного базиса. Команда сама по себе, их не защитят верные решения руководства. Вудворд делал неудачные сделки, а удачные – не делал (потеря Холанда – как ода селекционной глупости). Футболисты-то в этом не виноваты, но в таких условиях важно называть вещи своими именами.

Чемпионом по честности можно назвать Фреда, который еще в начале февраля прямо сказал, чего его команде не хватает – творчества. Вы знаете, что с той поры изменилось – появился плеймейкер Бруну Фернандеш и начал забивать Игало. Также бразилец, который тоже прибавил и вписался в МЮ с опозданием, отметил тщеславие как преграду.

Кто же в МЮ может быть высокомерным, отказывающимся объединяться с коллективом и мешающий создать монолитную команду? Догадаться легко – проблемы с самоидентификацией себя как верного сына «дьявольского» полка есть у Де Хеа и у Погба. Лукаку тоже не чувствовал себя счастливым, ведь Ромелу даже из Италии напомнил – его вправду слишком часто делали крайним в Манчестере.

Хотя и творчества точно не было, бельгиец сидел на голодном пайке форварда-тарана вместо щедрого стола моментов. Фред оказался намного умнее, чем была его игра в прошлом сезоне – бразилец также отметил, что нужно меньше думать о личной статистике. Понятный намек на Погба с желанием создавать голевые моменты в ущерб комбинационному футболу команды.

Но для этого для начала нужна идеальная работа Сульшера – тренерская доля тут важнее всего. Забавно, что норвежский тренер пока еще в той фазе карьеры, когда его могут через прессу оценивать собственные футболисты. Матич заявил, что Оле-Гуннар «с каждым днем все лучше и лучше». Двоякий комплимент из разряда: «Ой, вы сегодня так хорошо выглядите». Значит, вчера выглядел намного хуже? Впрочем, Неманья объяснил свои слова.

Норвежец набрался опыта – факт, лучше знает игроков – очевидно, и точно понимает, что нужно делать перед матчами – слова Матича в точку. Сульшер вправду реже проваливает поединки с тренерской точки зрения, скорее сами футболисты в силу объективных – потери в составе, или субъективных – кадры не на 100 % правильно подобраны, допускают обидные осечки. Впрочем, после поражения от «Бернли» на «Олд Траффорд» начали серию без крупных осечек, значит, даже на футболистов Оле-Гуннар начал влиять.

Все банально, но МЮ просто дождался недостающего звена – Бруну, и при этом появилось настроение, азарт. Обыграли «Манчестер Сити» в гостях, не уступили «волкам» дома. Дальше выездной победой над «Челси» обозначили претензии на четвертое место в лиге. Уже открыто об этом говорят, как о задаче, но о Лиге Европы не забыли – после разгрома «Брюгге» остаются фаворитами турнира. У Сульшера серия из 9 матчей без поражений, 6 побед, 3 ничьи, разница мячей – 22:2, 7 «сухарей».

Вот только впереди дерби. «Манчестер Сити» хочет в АПЛ отомстить соседу за поражение в Кубке Лиги, пусть даже тот результат не лишил Гвардиолу трофея в итоге. Впрочем, у МЮ есть шансы не уступить в воскресенье. Не обязательно получат победу, ведь соперник серьезный. Если «горожане» пройдут «Реал», то утвердятся в статусе фаворитов Лиги чемпионов – команда понимает важность момента. Тем же должны заниматься «дьяволы».

Во-первых, если кому-то не хочется играть в этом клубе – пусть уходят. Де Хеа может быть заменен на Хендерсона из «Шеффилд Юнайтед», ведь один из героев сезона на контракте с МЮ . В кармане есть перспективный голкипер без шлейфа разных по качеству матчей. С Погба все давно понятно – его агент открыто говорит о желании Поля уйти. Причем французу пора бы поиграть в футбол для разнообразия, иначе все покупатели разбегутся – «Реал» якобы уже отказался от идеи, ведь у них уже есть человек, что будет поправлять гетры в ходе важной атаки соперника.

Наконец, Сульшера выручил Бруну Фернандеш – идеальный новичок. Не в том смысле, что это великий игрок, скорее добротный, ведь держится на собственном пике лишь второй год подряд. Но МЮ сейчас в том состоянии, что им нужен Король Эрик или Принц Криштиану по духу, не обязательно тоже же уровня. Бруну не нужно быть лучшим футболистом в АПЛ , не может закрыть потерю Рэшфорда из-за травмы – Маркус постоянно крутится вокруг команды, присутствует на тренировках, но пропустит около трех месяцев, по словам Сульшера.

Однако начали с важности отношения и теперь логично закольцевать мысль Фреда – если против «Манчестер Сити» сыграют в едином порыве, как уже делали, то шансы зацепиться за очки будут. Сульшер уже ставил Гвардиоле непростые тактические задачи – Олег-Гуннар умеет озадачивать Хосепа, ведь в дерби Манчестера видим размены победами, не обязательно «горожане» выиграют, особенно с учетом, что три очка туда-сюда в АПЛ их не особо спасут.

И Бруну Фернандеш уже стал вожаком. Голевая передача против «Челси», гол плюс ассист против «Уотфорда» — команды, что может разгромить «Ливерпуль», по мячу в ворота «Брюгге» и «Эвертона» говорят в пользу правильности ставки на португальца. В этом случае Вудворда можно поругать лишь за срыв летних переговоров с полузащитником, ведь практика показала – такой хавбек был остро нужен с начала сезона.

Причем заметно, что Бруну нравится внимание, которое получает, ведь несравнимо выше, чем было в «Спортинге». Сейчас у МЮ такая фаза сезона, когда каждый может стать героем, ведь Де Хеа важно отвечать на ошибки новыми сэйвами – умеет, Магуайру – становится лучше, когда рядом играет не Линделеф, а Байи. Матичу и Фреду полезно соответствовать уровню игру Бруну, ведь Фернандеш без поддержки ничего не покажет. Разумеется, у МЮ по-прежнему нет крутого центрального форварда – Марсьяль и Гринвуд в центре атаки смотрятся не очень, под дерби нужно что-то более искусное.

Зато Сульшер мотивировал Игало на голы, и этот дебютант подходит команде – забивает. «Манчестер Юнайтед» благодаря удачной серии без поражений уже не похож на несчастную команду. Скорее на ту, что понимает собственное несовершенство, и это огромный шаг вперед по сравнению с бравадой, что таблица не нужна, если есть клубные доходы. Денег станет меньше, если стабильно пролетать мимо ЛЧ , поэтому даже против «Сити», раз играют на «Олд Траффорд», нужно мечтать о набранных очках.

Сульшер учится, его команда старается побеждать, невзирая на потерю Рэшфорда. «Манчестер Юнайтед» далек от идеала – в таком состоянии, что и победа 1:0, и поражение 0:3 от подопечных Гвардиолы не удивит, однако определенные правильные шаги вперед сделаны – Бруну заиграл, ветераны в центре добавили грамотности, а что Де Хеа продолжает ошибаться – не новость. Никогда нельзя держать игроков в команде деньгами или любыми другими насильственными методами.

Было очевидно, что Давиду давно нужно для прогресса играть за чемпионов или тех, кто воюет за «золото», как новая команда Лукаку. МЮ претендует лишь на кубковые успехи, а в АПЛ задача скромнее – четвертое место. Чтобы его завоевать, пригодится ничья в дерби, а в идеале – новая победа над «Манчестер Сити», несмотря на ожидаемое давление соперника и понимание, что даже когда Сульшер на пике возможностей, то как тренер он слабее, чем Гвардиола.

Фаворит в воскресном матче очевиден, но пациент из палаты для «красных дьяволов» оживает. А добавьте две пилюли – Рэшфорда и Санчо, за которого якобы уже предложили Дортмунду 140 млн евро, и можно в 2021-м финишировать выше «Лестера» в АПЛ . А если без шуток о том, что клуб масштаба «Манчестер Юнайтед» ниже на 8 очков, чем команда Варди, то серьезно можно отметить – Сульшер выдержал давление, и как тренер работает тоньше. Успехи завязаны на появлении Бруну Фернандеша, который даже в матчах, где не забивает – как против «Дерби», создал 4 момента и 3 раза пробил по воротам, но тут комплексная работа.